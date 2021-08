Harry e Meghan hanno lanciato un appello a seguito dei terribili fatti che si stanno verificando in Afghanistan. L’intervento scatena le critiche.

Ansia, sconforto e preoccupazione. Le parole condivise da Harry e Meghan a seguito dei fatti di Kabul sono cariche di apprensione. Le vicende accadute in questi giorni che hanno visto i talebani riprendere in tempo record il potere dopo vent’anni, hanno destabilizzando tutto il mondo.

I Duchi di Sussex sconvolti per quanto si è verificato hanno lanciato un appello sul sito della Fondazione Archewell volto a supportare le associazioni umanitarie locali attive in Afghanistan.

“Il mondo è particolarmente fragile in questo momento. Rimaniamo senza parole, abbiamo il cuore spezzato. Quando una persona o una comunità soffre, una parte di ognuno di noi lo fa con loro che ce ne rendiamo conto o meno.”, le parole condivise dai Duchi.

Harry e Meghan: l’intervento sui fatti dell’Afghanistan finisce nel mirino

La dichiarazione congiunta di Harry e Meghan su fatti dell’Afghanistan si aggiunge a quella di inizio settimana dal Duca, ideatore degli Invictus Games, competizione olimpica tra ex militari feriti e mutilati di guerra, con cui ha invitato al supporto reciproco in questo momento delicato.

“Molte delle Nazioni partecipanti e dei concorrenti degli Invictus Games sono legati da un’esperienza condivisa di servizio in Afghanistan. Incoraggiamo tutti a offrire supporto reciproco”, le parole del nipote della Regina che in passato aveva preso parte a due missioni proprio nelle terre afghane. Per dieci anni il Duca era nella British Army, esperienza che lo ha segnato nel profondo.

Tuttavia gli interventi dei Sussex non sono stati apprezzati da tutti accendendo polemiche. Infatti nel loro appello volto al supporto delle associazioni umanitarie, nella lista delle realtà citate non hanno menzionato quelle britanniche. Inoltre per alcuni il lungo intervento della coppia è stata ritenuto vago, poco concreto e incauto.

In particolare a scagliarsi contro la coppia è stata l’esperta reale Angela Levin a cui non sfugge come nelle parole dei Duchi non sia stato comunicato quali saranno le loro azioni pratiche e quali saranno le donazioni che metteranno in campo. Non mancano inoltre le critiche pesanti anche dai social.