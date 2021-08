Era Draco Malfoy in “Harry Potter”. Oggi ha 33 anni ed è cambiato tantissimo – FOTO

Vi ricordate Draco Malfoy? La nemesi di Harry Potter ha da poco compiuto 33 anni ed è praticamente irriconoscibile.

Vi ricordate Draco Malfoy, l’affascinante e sarcastico mago Sempreverde della saga di Harry Potter? Il suo personaggio è uno dei più apprezzati (ma anche dei più discussi) dell’intero universo creato da JK Rowling. L’intero fandom di Harry Potter si divide tra chi sostiene – e giustifica – le sue azioni e chi invece lo giudica negativamente per l’iniziale sostegno dato a Voldemort. Al di là del giudizio che se ne può dare, tuttavia, non si può negare che il suo interprete abbia fatto un ottimo lavoro nel portarlo in scena.

Tom Felton (questo il nome dell’attore che ha prestato il volto a Draco) aveva solo 11 anni quando è entrato a far parte del cast di Harry Potter. Oggi ne ha 33 e la sua vita è completamente cambiata. Ecco com’è diventato.

Tom Felton: ecco cosa fa oggi il Draco Malfoy di “Harry Potter”

Nella foto in basso potete vedere Tom Felton oggi. A dieci anni dalla fine delle riprese di Harry Potter, l’attore britannico ha all’attivo molte serie e film di successo. Tra questi c’è soprattutto The Flash, la serie ispirata all’omonimo supereroe che ha lanciato Grant Gustin (anche noto per il ruolo di Sebastian Smythe in Glee). Nella serie Tom Felton interpreta Julian Albert, uno storico che si unisce al team di Flash per proteggere Central City. Il suo personaggio è il primo a riuscire a mettere le mani sulla pietra filosofale. Il suo ultimo lavoro risale invece all’anno scorso ed è un apparizione nella pellicola Guida per babysitter a caccia di mostri, diretto da Rachel Talalay.

Tom Felton è anche molto attivo sui social, dove pubblica spesso foto backstage insieme ai suoi vecchi colleghi. Di recente ha pubblicato una foto insieme a Rupert Grint (Ron Weasley). Correte a vederla!