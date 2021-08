Harry Styles, lutto tremendo: “Dormi dolcemente, uomo meraviglioso”

Harry Styles, cantante di fama mondiale, sta vivendo un drammatico momento: il suo amato nonno materno è scomparso all’improvviso. La solidarietà dei fans sui social

Drammatico momento per la famiglia Styles: Harry, il famoso cantante che ha fatto parte per tantissimi anni della boyband One Direction, ad oggi è solo un ragazzo come tanti che sta vivendo il dolore di aver perso il suo amato nonno troppo presto. Lui è poco attivo sui social, e la notizia è divenuta nota tramite il profilo ufficiale di sua mamma Anne Twist, che ha informato i fans del momento orribile che stanno vivendo con un semplice post. Il triste annuncio ha fatto in pochissimi secondi il giro del mondo.

Harry Styles, lutto tremendo: il post di sua mamma sui social

“Il mio cuore si è spezzato ancora una volta” è cominciato così il post che ha pubblicato Anne sul suo profilo di Instagram, che la ritrae in compagnia del suo amato papà appena scomparso. Uno scatto dolcissimo che risale a non troppo tempo fa, quando erano felici insieme: un attimo immortalato che rimarrà per sempre nel suo cuore. “La nostra famiglia sta cercando di riprendersi dalla perdita di nostro padre/ nonno/ fratello/ amico. “Ti ameremo per sempre: dormi dolcemente, uomo meraviglioso“. Tutti i fans del cantante si sono stretti attorno alla famiglia Styles e Twist, inondandoli di affetto e di amore per un momento così difficile delle loro vite. Harry, che è poco presente sui social, in questo momento più che mai si è rintanato nel suo silenzio.

