Ilary Blasi ha pubblicato un video tramite cui ha sponsorizzato il nuovo programma “Star in the star”: il vestitino svolazzante si alza pericolosamente

“Star in the star” è il nuovo programma incentrato sulla musica che terrà compagnia ai telespettatori durante la prossima stagione televisiva. Ilary Blasi, dopo un’edizione non particolarmente favorevole de “L’Isola dei Famosi”, caratterizzata da bassi ascolti e cast decisamente sottotono, si prepara per questa nuova avventura che ricalca il format vincente di “Tale e Quale Show”. Poche ore fa, la moglie di Francesco Totti ha pubblicato un video con l’obiettivo di sponsorizzare la trasmissione di cui sarà alla guida. La Blasi, vestita come Marilyn Monroe, indossa un abito svolazzante che scopre tutte le sue grazie. I fan rimangono di sasso di fronte al post.

NON PERDERTI ANCHE —> Diletta Leotta, l’allenamento che mette alla prova le coronarie, il décolleté esce tutto – VIDEO

Ilary Blasi come Marilyn, il vestito si alza e scopre le parti più belle – VIDEO

Per vederlo, vai su Successivo