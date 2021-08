La bella Mikaela Neaze Silva ha condiviso una serie di foto delle sue vacanza in Sicilia, che luoghi incantevoli

Mikaela Neaze ha condiviso alcuni scatti della sua vacanza, appare bellissima in bikini nelle spiagge incredibili della Sicilia. Si rilassa a Castelluzzo in acqua mentre il sole la bacia. In un altro post dice di godersi il vino e il buon cibo in Sicilia. Non potrebbe essere più felice di così. Dopo l’inverno passato a Milano ci voleva proprio un pò di tempo da godersi al mare in pace e tranquillità. Avrà anche tempo di riflettere sul futuro vista la fine del percorso a Striscia la Notizia come velina.

Mikaela Neaze Silva e i progetti dopo essere stata velina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌞Mikaela Neaze Silva🌛 (@mikaelaneazesilva)

I progetti per l’ex velina di Striscia la Notizia sicuramente coinvolgeranno la danza dal momento che per la giovane è una passione sin da quando era piccola. La bella Mikaela ha tante passioni, ama il cross fit e si è cimentata anche nel mondo Stunt. Sicuramente dopo l’esperienza fatta in questi quattro anni nel programma di Antonio Ricci, molte porte si apriranno alla bella Mikaela. Ha salutato il programma con affetto e nostalgia a giugno scrivendo un post lungo:

“Ieri è stata l’ultima puntata di quattro anni di Striscia la Notizia incredibili. Si chiude questa avventura senza rimorsi ma solo con la consapevolezza di esser cresciuta e maturata in una persona migliore. Grazie a tutta la famiglia di Striscia e a tutte le persone che ci lavorano siete incredibili ogni singolo di voi mi ha insegnato qualcosa di importante. Grazie Antonio Ricci di tutto, le parole non possono neanche esprimere la gratitudine, l’affetto e il grande rispetto che ho per lei. E grazie a tutti voi che da casa mi avere supportata e imparato ad amare”. Indubbiamente lei e Shaila verrano ricordate come le veline più longeve del programma. Non è stato però il primo programma televisivo per la bella Mikaela.

Tempo fa ha partecipato anche a Zelig, Dance Dance Dance e Facciamo che io ero. Al momento sta concludendo il suo percorso con Antonio Ricci, conducendo Paperissima Sprint. La velina ha più volte confessato di desiderare un bel matrimonio e una famiglia, perciò anche questo potrebbe essere un progetto futuro.