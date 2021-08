La bella assistente di volo, Laura D’Amore ha condiviso una foto su instagram dove è bellissima mentre bacia l’aereo

Laura D’Amore ha una vera passione per gli aerei. Lei è infatti un’assistente di volo e ama talmente tanto gli aerei che addirittura li bacia e sale nei posti più pericolosi. Ha scatta una foto mentre era seduta all’interno del turbo esterno dell’aereo. Un zona imponente e pericolosa se in funzione. Ma ovviamente il motore era spento e lei è una temeraria, inoltre gli aerei li conosce come le sue tasche.

Laura D’Amore torna al lavoro dopo le ferie più in forma che mai

La bella Laura D’Amore è tornata dalle ferie che ha trascorso a Maiorca in Spagna. Per giorni ha deliziato tutti i suoi followers con scatti sensuali in spiaggia e di sera. Ora però gli scatti sexy li fa mentre è a lavoro in aeroporto. In vacanza ci è andata con il suo compagno, di cui però non fa mai il nome. La D’Amore preferisce la privacy quando si parla di relazione sentimentali. Lei che vive a Catania si è goduta anche il bel mare della Sicilia senza andare troppo lontano. Ha infatti scattato alcune foto in spiaggia a Catania. I commenti sotto alla foto della bella D’Amore sono tantissimi:

“Bellissima”, “La prossima volta che viaggerò voglio salire sul tuo aereo e dirti ciao. Su quale linea voli?”, “Non riesco a vedere la piscina per la tua bellezza”. Su instagram la D’Amore ha raggiunto 817 mila followers sul suo profilo instagram. Con il tempo è riuscita ad ottenere molto successo sui social grazie alla sua bellezza e al suo stile di vita. Tra i suoi followers c’è anche l’imprenditore Flavio Briatore. D’altronde la bellezza dell’assistente di volo è innegabile e cattura tutti quanti. La D’Amore è una donna colta oltre che bella, ha infatti una laurea in marketing e pubblicità conseguita con il massimo dei voti.

Gli studi li ha portati a termine a Perugia nonostante lei sia pugliese e ad oggi viva in Sicilia. Ha anche trascorso un periodo della sua vita in Polonia a causa di un Erasmus. Va poi ad insegnare in Repubblica Domenicana. Insomma ha girato il mondo la bella D’Amore e ha capito che viaggiare è la sua passione per questo lavora nel campo degli aerei.