“Love is in the Air” anticipazioni 24 agosto: Eda di nuovo in pericolo…

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della famosa serie tv turca. Eda e Serkan oramai si sono lasciati, ma lei ha scoperto una amara verità…

Love is in the Air è senza ombra di dubbio la serie turca più amata del momento, ma i problemi per i nostri protagonisti (Eda e Serkan) non sono affatto finiti. I due si sono incontrati mesi fa in un modo turbolento e dopo tante settimane avevano trovato il coraggio di ammettere di voler stare insieme, ma la loro storia è finita troppo presto: quando Serkan ha scoperto la verità sulla morte dei genitori di Eda, non ha visto alternative se non lasciarla andare.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Eda adesso però sa tutta la verità e vuole andare in fondo a questa storia. Dopo tanti anni, è finalmente ad un passo dallo scoprire quello che è accaduto alla sua mamma e al suo papà quando era ancora così tanto piccola da non poter indagare da sola. Riesce finalmente ad avere l’indirizzo dell’uomo che ha causato la morte dei suoi genitori e vuole parlare con lui, ma mentre è in cammino per raggiungerlo, viene accerchiata dai paparazzi. Come succede tutte le volte che è in una situazione di panico da cui non sa come uscire, Eda ha un attacco improvviso di narcolessia. Quando si risveglia, però, si ritrova faccia a faccia con l’uomo che voleva incontrare.

Riuscirà Eda a cavarsela anche questa volta? Serkan intanto ha saputo le intenzioni di Eda e non sembra proprio volersene stare con le mani in mano.