Terribile incidente sulla provinciale: morto ragazzo di soli 21 anni

Un ragazzo di soli 21 anni ha perso la vita durante la scorsa notte in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale 482 a Mantova.

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. La notte scorsa, un ragazzo di soli 21 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale 482 a Mantova. Il giovane viaggiava a bordo di un furgoncino che si sarebbe scontrato con un camion condotto da un uomo di 64 anni. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo al 21enne, di cui i sanitari del 118, giunti sul posto hanno potuto solo dichiararne il decesso. Illeso, invece, il camionista. Ora le cause e la dinamica dello scontro sono al vaglio delle forze dell’ordine.

Mantova, scontro tra furgoncino e camion sulla provinciale 482: morto ragazzo

Una vita spezzata a soli 21 anni nell’ennesimo incidente stradale verificatosi sulle strade italiane. È accaduto la scorsa notte, tra domenica 22 e lunedì 23 agosto, sulla provinciale 482 a Mantova.

Il giovane, di cui non si conosce l’identità, come riportano i colleghi della redazione di Fanpage, era alla guida di un furgoncino che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un camion a bordo del quale vi era un 64enne. Uno scontro molto violento in seguito al quale il furgoncino si è accartocciato su sé stesso.

Leggi anche —> Moto finisce fuori strada sulla provinciale: morta una donna, grave il marito

Sul posto, in pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale medico del 118 che hanno provveduto alle operazioni di soccorso. I pompieri hanno estratto dalle lamiere il 21enne e lo hanno affidato ai sanitari che, purtroppo, hanno potuto solo constatarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. Illeso, riporta Fanpage, il conducente del camion.

Leggi anche —> Scontro frontale tra due automobili: morto giovane di 24 anni

Oltre ai soccorsi, sul luogo della tragedia sono arrivati i carabinieri e gli agenti della Polizia Stradale che si sono occupati dei rilievi per determinare le cause e la dinamica dello scontro, ancora non del tutto chiare. Al vaglio delle forze dell’ordine anche eventuali responsabilità.