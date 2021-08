Per Mara Venier è tempo di invertire la rotta. La nota presentatrice in una foto magnifica: tanti messaggi per lei, ma uno salta all’occhio

Lavori in cantiere per Mara Venier e il suo futuro in Rai? Secondo alcuni indiscrezioni la Zia Nazionale avrebbe chiesto ai vertici della tv di Stato di volersi cimentare in un nuovo tipo di programma.

E’ il settimanale Nuovo Tv che spiega che la presentatrice “desidera uno show in prima serata con lustrini e paillettes”. La Rai riuscirà ad esaudire questo desiderio? Tutto da vedere, nel mentre però la Venier su Instagram si mostra sconvolta. Ecco perché.

NON PERDERTI ANCHE –> “Ora basta però…” Federica Nargi tutta bagnata è la perfezione, lo sguardo resta fisso su di lei: che posteriore.. – FOTO

Mara Venier, stravolta ma bella: la FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

NON PERDERTI ANCHE –> Giovanna Civitillo, oltre le gambe anche il resto del panorama è da favola – FOTO

Mara Venier un po’ triste e un po’ sconvolta. Così si mostra l’amatissima presentatrice su Instagram con una foto scattata da Gianluca Saragò. Capelli un po’ arruffati, una mano in testa e lo sguardo un po’ languido. Il primo piano della regina della domenica di Rai 1 però è magnifico.

Uno scatto meraviglioso esaguito da un maestro della fotografia che lavora spesso con i vip, tra cui Laura Chiatti. La Zia Nazionale usa questa foto per spiegare a tutti che la pacchia è terminata, si torna a lavoro.

“Buongiorno a tutti…oggi si ricomincia…lavoro…casa….supermercato….😱😱😱😱😱 – scrive Mara a corredo di questo magnific scatto – finita la pacchia…😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 Voi che fate ????????@gianlucasarago 📷”.

Un modo per coinvolgere anche i suoi fan che non aspettano altro che rivederla in tv. Per la Zia quella che inizierà a settembre sarà la sua ultima edizione di “Domenica In”, almeno secondo le sue parole. Ma noi tutti sappiamo che Mara ama troppo questo lavoro e questo programma e ogni volta per lei è l’ultima ma poi si tradisce.

Sotto il suo post spiccano tanti commenti di colleghi e amici famosi che le scrivono che non vedono l’ora di vederla in tv, da Alba Parietti a Sabrina Ferilli. Ma tra tutti ce n’è uno che è davvero bomba. Un complimento da un nome noto, un grande uomo che conosce bene la bellezza artistica, Ferzan Özpetek che scrive sotto al post della Venier: “La bellezza”.