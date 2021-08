Melissa Satta le sfida tutte e mostra un posteriore da favola – FOTO

La bella ex velina, Melissa Satta ha condiviso una foto su instagram nelle stories che fa impazzire il web

Melissa Satta si mostra sdraiata sulla spiaggia con lato A e B in vista, che esplosione di sensualità. Lei è la regina dell’estate. La bella showgirl si sta godendo un pò di relax al mare con il figlio Maddox. E anche con il nuovo fidanzato Mattia Rivetti, anche se la Satta non vuole ancora confermare nulla. Tuttavia ha condiviso qualche settimana fa uno scatto dei due insieme romantico. Lo ha poi rimosso però, non è chiaro il motivo.

Melissa Satta e la love story segreta con il rampollo Mattia Rivetti

La Satta sta tenendo con il fiato sospeso tutti quanti con la sua love story vera o meno con il rampollo Mattia Rivetti. Lui è il figlio del proprietario del noto marchio di abbigliamento Stone Island. I due sono apparsi più volte insieme a Milano e in località di vacanze. La Satta però non ha mai confermato una relazione tra i due, ma ha sempre parlato di un amicizia. Forse lo faceva per scaramanzia. Fatto sta che sono passati alcuni mesi da quando sono stati avvistati insieme e recentemente lei aveva condiviso una loro foto romantica insieme, per poi toglierla poco tempo dopo. La Satta non ama il gossip sulle sue relazioni sentimentali.

Quando si è lasciata con Boateng la cronaca rosa era dirompente nei sui confronti. Si cercava disperatamente un flirt con qualcuno. Lei ne aveva parlato a Verissimo a Febbraio. Ha spiegato che il gossip a volte è pesante per lei e non riesce a gestirlo. Escono sempre notizie che la vedono accanto ad un nuovo uomo anche se non è così. A quanto pare però nonostante i suoi tentativi di nascondere la relazione, lei stessa ha mandato un indizio condividendo quella foto insieme a Rivetti.

I fan sognano di vederla nuovamente felice e innamorata, ma sopratutto tutti attendono il secondo figlio che lei ha rivelato di desiderare tanto. Ormai Maddox è grande e lei vuole dargli un fratellino o una sorellina che gli possa tenere compagnia per tutta la vita.