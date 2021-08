Nina Moric sorprende i fan con degli scatti mozzafiato, le sue ultime foto sono bollenti e accattivanti. Che spettacolo

Nina Moric è una delle modelle e showgirl più popolari e il pubblico italiano la segue da sempre ed ora ancora di più su Instagram. La storia d’amore con Fabrizio Corona l’ha resa molto nota ed oggi a distanza di anni tra loro è avvenuto qualcosa di speciale.

A quanto pare, dopo anni di incomprensioni i due sono riusciti a fare la pace anche e soprattutto per amore del loro figlio.

Nina Moric, dopo la pace un po’ di tranquillità in bikini – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nina Moric (@nina__moric)

Nina Moric e Fabrizio Corona hanno fatto pace ed ora la modella si gode un po’ di tranquillità e relax, in riva al mare. Si trova in Croatia, la sua terra d’origine e su Instagram condivide con i fan alcuni scatti bollenti.

Bikini leopardato, capelli sciolti e sguardo accattivante. Le sue forme sono in primo piano e il posteriore rompe l’obiettivo della fotocamera. “Ho pubblicato due foto al mare…buona giornata a tutti” Scrive come didascalia.

Il trucco con la Moric non manca mai, in particolare il rossetto che le mette in risalto le sue labbra carnose. “I miracoli accadono” commenta qualcuno e qualcun altro aggiunge: “Sei un raggio di sole. Buon inizio settimana Nina”.

La modella appare più rilassata e serena, sembra che il chiarimento con il suo ex le abbia fatto bene. Qualche giorno fa l’ex Re dei Paparazzi avrebbe addirittura postato una foto della mamma di suo figlio affermando: “E’ mai esistita una donna più bella?”.

Sono molti a sperare in un ritorno di fiamma, ma per il momento c’è stato solo un avvicinamento da bravi genitori. Che sia solo l’inizio di una nuova storia d’amore? Mai dire mai, intanto la Moric si rilassa e si gode gli ultimi giorni di vacanza.