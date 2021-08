Nunzia De Girolamo non ci pensa su due volte, si vuole divertire e lo fa nel modo migliore. A letto è magia.

Nunzia De Girolamo è anche conosciuta per essere l’ex moglie del Ministro Francesco Boccia. Originaria di Benevento (Campania) è un ex deputata di Forza Italia, dopo la sua mancata candidatura ha deciso di lasciare la politica e di dedicarsi ad altro.

L’alternativa di Nunzia è stata fare l’avvocato, infatti è la figlia di un noto e rispettabile professionista, con il tempo è diventata opinionista in diversi programmi televisivi come “Non è l’Arena” condotta da Massimo Giletti e “Ballando con le Stelle”.

Nunzia è una donna molto apprezzata per la sua professionalità, la sua grinta e la sua personalità. Il temperamento forte le conferisce un’aria da dura, ma in fondo Nunzia ha un cuore d’oro ed è buona come il pane.

Nunzia De Girolamo caccia la lingua ed è subito standing ovation

Nunzia De Girolamo su Instagram è seguita da milioni di persone, ama interagire con i suoi amici virtuali e li tiene sempre al corrente dei suoi spostamenti, dei suoi progetti lavorativi ed anche dei momenti di relax e divertimento.

Siamo abituati a vedere Nunzia come una donna tutta d’un pezzo ma la sua simpatia ogni tanto ci sorprende, come il suo scatto mentre fa la linguaccia su Tik Tok, come si evince dalla storia su Instagram sta imparando ad usare la piattaforma.

Alla visione di questo scatto i follower sono impazziti, si sono divertiti parecchio nel vedere la loro beniamina essere così senza freni in un momento di relax e gioco.

Nunzia è reduce da un estate bollente, si è rilassata parecchio al mare prima di ricominciare la nuova stagione televisiva che la vedrà impegnata su più fronti. La sua presenza è fondamentale nel piccolo schermo in quanto la sua opinione non è mai banale e sempre necessaria.

Nunzia non è solo una donna in carriera ma è anche una madre premurosa, presente ed affettuosa. Si gode la vita con piccoli momenti di piacere e fa tesoro di ogni attimo.