“Essere così bona è legale?”, Sabrina Salerno mostruosa, micro slip da perdere la testa – FOTO

Sabrina Salerno continua a deliziare gli utenti con gli scatti tratti dalle sue vacanze esplosive: un fisico così bello è da censura

Ha da poco raggiunto il milione di followers la splendida Sabrina Salerno, la cantante che sta facendo impazzire gli utenti non solamente per la voce incantevole, ma soprattutto per il fisico spaziale. L’artista, vera e propria star negli anni della “disco dance”, si sta godendo delle vacanze a dir poco da sogno, documentate mediante le foto scattate nelle più belle spiagge d’Italia. Le sue curve strepitose, forgiate dalla palestra e dalla sana alimentazione, continuano a mietere vittime. Nell’ultimo post, la Salerno pone agli utenti la domanda più difficile: come avranno reagito i fan?

Sabrina Salerno mostruosa, micro slip da perdere la testa – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Alcune settimane fa, Sabrina Salerno si era divertita a prendere in giro i suoi followers, comunicando loro una decisione che li aveva a dir poco turbati. La cantante aveva infatti promesso che, per un po’ di giorni, nel suo profilo Instagram non sarebbero più apparsi scatti in costume. Promessa che Sabrina ha infranto nel giro di poche ore, tornando a mostrarsi in tutta la propria sensualità. Anche quest’oggi, attraverso una compilation bollente, la Salerno si è guadagnata le attenzioni del web ed ha sfoggiato nuovamente il proprio fisico mozzafiato.

Maglia a maniche lunghe nera e micro slip per l’artista, che ancora una volta spiazza i fan e si lascia ammirare da tutte le angolature. La Salerno, nella didascalia, pone agli utenti una domanda che li lascia perplessi: “Essere libere e spregiudicate, nel 2021 è un vanto, un’onta o una conquista?“. Le opinioni dei fan, su questo fronte, sono le più disparate: “Una conquista magica“, “Essere liberi dovrebbe essere normalità“. Tutti i followers, tuttavia, sono concordi nel reputare Sabrina un vero schianto.

“Come è possibile essere così bone?“, si domanda un utente, rapito dalle forme esplosive della Salerno. Come al solito, i likes ed i commenti sul fascino della cantante si sprecano.