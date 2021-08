Sampdoria – Milan: le pagelle e il tabellino della partita

Sampdoria – Milan, prima partita di campionato per i due club, che si sfidano allo Stadio Luigi Ferraris: le pagelle e il tabellino

Il Milan di Stefano Pioli raggiunge lo stadio Luigi Ferraris per sfidare la Sampdoria di Roberto D’Aversa nel primo appuntamento della Serie A. Esordio ufficiale di Giroud e del portiere Maignan con la maglia rossonera.

Al 5′ c’è subito l’occasione per i rossoneri. Rinvio lungo di Maignan che trova Leao libero nella metà campo avversaria, ma davanti a sé incontra l’ottima parata di Audero.

Al 9′ la partita si sblocca. Calabria ruba il pallone ad Augello in una zona pericolosissima del campo, lo indirizza verso il centro e trova Diaz che riesce ad appoggiarla in rete. Imperfetto l’intervento di Audero.

Brivido per il Milan al 17′. Gabbiadini batte una punizione da 25 metri, la salva Maignan con l’aiuto della traversa. Al 33′ il trequartista viene ammonito per fallo tattico.

Occasione per il Milan. Diaz con un passaggio alto serve Giroud dentro l’area di rigore, il francese controlla la palla e la aggancia. Audero effettua una grande parata ma il guardalinee alza la bandierina per un fuorigioco dubbio.

All’inizio del secondo tempo la Sampdoria trova subito una prima occasione. Al 52′ Gabbiadini ruba un pallone velenoso a Theo Hernandez e tira in porta da posizione defilata con il destro. Maignan neutralizza l’occasione.

All’81’ Pioli fa esordire con la maglia rossonera Alessandro Florenzi, acquistato nelle scorse settimane dalla Roma.

All’87’ Sampdoria pericolosa. Traversone di Candreva, appoggio di Murru per Verre che, tirando verso la porta, colpisce un difensore rossonero non trovando il gol.

Ammonito all’89’ Murru per un tackle in ritardo su Krunic. Al termine dei tempi regolamentari, l’arbitro concede 4 minuti di recupero. Bereszynski ammonito al 93′ per un intervento duro in scivolata.

La partita termina con la vittoria del Milan, che si impone con un risultato di 1 – 0 sui blucerchiati.

Sampdoria – Milan: le pagelle e il tabellino

Sampdoria (4-2-3-1): Audero (6); Bereszynski (5,5), Yoshida (6), Colley (6,5), Augello 5,5 (71′ Murru 6,5); Thorsby (6), Ekdal 6 (86′ Silva sv); Candreva (6,5), Gabbiadini 6,5 (71′ Verre 6,5), Damsgaard (5,5); Quagliarella (5,5).

Allenatore: Roberto D’Aversa

Milan (4-2-3-1): Maignan (7); Calabria 7 (88′ Romagnoli sv), Kjaer (6,5), Tomori (6,5), Hernandez (5,5); Krunic (6,5), Tonali (6,5); Saelemaekers 6 (81′ Florenzi sv), Diaz 7 (69′ Bennacer 6), Leao 6 (69′ Rebic 5,5); Giroud (5,5).

Allenatore: Stefano Pioli

Marcatori: 9′, Diaz (M)

Ammoniti: 33′, Gabbiadini (S); 86′, Kjaer (M); 89′, Murru (S); 93′, Bereszynski (S)

Arbitro: Marco Guida

Domenica 29 agosto, alle ore 20.45, il Milan affronterà il Cagliari in casa, mentre i blucerchiati sfideranno il Sassuolo al Mapei Stadium, a partire dalle ore 18.30.