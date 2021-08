Zodiaco, i segni più arroganti e insopportabili: scopri la classifica

Arroganza e supponenza, tratti caratteristici di questi segni zodiacali che sembrano non riuscire a fare a meno di vantarsi in modo spropositato

Tutti, almeno una volta nella propria vita, hanno conosciuto una persona piena di sé e talmente arrogante da risultare quasi fastidiosa. Sul posto di lavoro o in contesti differenti, individui desiderosi di eleggersi i migliori e di enfatizzare ogni singolo aspetto della propria personalità. Poco importa che i meriti corrispondano alla realtà, si tratta quasi di un istinto irrefrenabile il loro ovvero quello di presentarsi agli altri con arroganza. Che questo vada a nascondere dell’insicurezza o sia frutto di un’arroganza innata risultano ugualmente persone piuttosto difficili. Secondo gli astrologi alcuni segni zodiacali tendono a far parte di questa categoria più di altri. Ecco quali.

I segni zodiacali più arroganti e supponenti

Tra i segni zodiacali più arroganti troviamo l’Ariete che in particolare sembra non riuscire a placare il suo ego in caso di successo. Si tratta di un segno che si ritrova ad avere a che fare con la propria insicurezza se le cose non vanno come previsto. Al contrario se riesce a eccellere in qualcosa tutti lo verranno a sapere. Non riesce a trattenersi quando si tratta di vantarsi e mostrare, con molta enfasi, agli altri quanto vale.

Lo stesso vale per il segno della Bilancia che rientra tra i cosiddetti “palloni gonfiati”. Sa essere particolarmente supponente e non esita a sbattere in faccia agli altri i propri successi in modo piuttosto arrogante. Quello che può infastidire maggiormente è il suo disinteresse nei confronti di chi lo ha aiutato a raggiungere la meta e con la quale dovrebbe spartire i meriti.

Troviamo poi la Vergine che possiede una spiccata sicurezza in sé e nelle proprie capacità. In particolar modo sul lavoro crede di essere spesso la persona più competente e non lascia che altre persone vadano a intralciare la sua strada. La linea sottile tra sicurezza e arroganza viene però spesso superata da questo segno che finisce per parlare costantemente dei suoi meriti e di quello che è stato in grado di raggiungere.

Infine tra i segni più supponenti c’è il Capricorno che grazie alla sua tenacia e determinazione riesce spesso a ottenere quello che desidera. Il più delle volte si tratta di successi più che meritati ma quello che potrebbe infastidire è il modo con il quale questo segno si approccia agli altri. Lo fa in maniera arrogante, pensando di essere il migliore e di avere sempre le risposte a tutte le domande.