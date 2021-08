“Sei splendida”. Shaila Gatta, il bikini è semplicemente esplosivo FOTO

Shaila Gatta si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza a Paestum: gli scatti pubblicati su Instagram tolgono semplicemente il fiato

Shaila Gatta è senza ombra di dubbio una delle veline più amate del mondo dei social e della televisione, da già un po’ di tempo. Ha conquistato tutti oramai anni fa, quando ha partecipato come ballerina alla scuola di Amici di Maria De Filippi. La sua carriera ha decisamente preso il volo quando è stata presa da Antonio Ricci come velina di Striscia la Notizia, il famoso tg satirico che va in onda tutte le sere su Canale Cinque prima della prima serata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Anna Tatangelo, la FOTO dall’alto mostra i suoi gioielli di famiglia. Che spettacolo

Shaila Gatta che schianto: è più bella che mai

PER SCROPRIRE COS’E’ SUCCESSO A SHAILA GATTA VAI SU SUCCESSIVO