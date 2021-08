“Un sogno” Levante è un colpo al cuore, i fan senza fiato – FOTO

Levante non si ferma più, tutto sembra essere tornato alla normalità ed ogni sera regala ai fan emozioni uniche

Un vulcano in eruzione, un fiume in piena, una donna solare e piena di energie sempre pronta a donare ai suoi fan emozioni uniche e indimenticabili. Levante è tutto questo e molto di più, la cantante dagli outfit stravaganti ma sempre sensuali e quella voce attraente ha conquistato una gran fetta del pubblico italiano che la segue ovunque.

Dopo una vacanza nella sua bella Sicilia, la star è tornata a girare l’Italia portando le sue canzoni in ogni luogo e facendo scatenare tutti.

Mai ferma, Levante sembra essere tornata alla normalità che tanto le è mancata. Così presa e arrangiata la chitarra, la cantante ha iniziato il tour in giro per l’Italia. Chi ancora non ha avuto la possibilità di ascoltare non vede l’ora di poterlo fare e intanto si accontenta di qualche foto postata su Instagram.

“190 centimetri di creatività, arricciamenti di naso per sorrisoni cosmici. Grazie infinite Forte dei Marmi ci siamo tanto amati. Pronti per domani alla volta di Cattolica!”.

Un po’ Amy Winehouse, con i capelli neri sciolti e semi raccolti, l’eyeliner che mette in risalto i suoi occhioni e un look strepitoso. Il rosso le sta d’incanto e i fan non hanno potuto fare a meno di commentare: “Sei unica e immensa”, poi ancora “Domani un sogno che si avvera” e qualcun altro aggiunge: “Magnifica”.

Semplicità, fascino e talento. Sono queste le caratteristiche la contraddistinguono nel panorama artistico italiano. Levante è di una bellezza disarmante e con la sua bravura ha conquistato milioni di fan che la ammirano e la supportano in ogni occasione.

Per il momento si gode gli ultimi giorni di estate, la musica e i suoi concerti. Poi arriverà il tempo di realizzare altri progetti e sogni chiusi nel cassetto.