Chi l’avrebbe mai detto che anche Stefano De Martino potesse andare in crisi. La situazione sembra davvero surreale, come farà?

Stefano De Martino ha avuto successo grazie il programma di Maria De Filippi “Amici” nel 2009, è un ballerino professionista e nel tempo ha potuto dimostrare la sua bravura non solo nel ballare ma anche nel presentare, cantare e recitare.

Ha origini napoletane ed il ballo ha sempre fatto parte della sua vita, inizia a ballare da piccolissimo e il suo talento lo portano a vincere una borsa di studio a New York (nel 2007), presso il Broadway Dance Center. Prima di entrare nella scuola di “Amici” ha lavorato con la compagnia Oltre Dance Company di Macia Del Prete.

Stefano ha un animo gentile, un carattere pacato ed è sempre molto disponibile con i fan, ha sempre ribadito di essersi fatto da solo essendo nato in un umile famiglia, ragion per cui è grato alla vita per tutto quello che ha ottenuto.

Nel 2013 ha sposato la showgirl Belèn Rodríguez, i due hanno avuto un figlio di nome Santiago, la coppia si è lasciata nel 2015, successivamente ci sono stati dei tira e molla fin quando si è deciso di mettere una pietra sopra definitivamente al rapporto ormai tormentato.

Stefano è stato usato e poi gettato, ma da chi?

Ne tempo Stefano è diventato un vero sex symbol, tutte sono pazze di lui, tutte lo vogliono ma nessuna se lo piglia. Come mai? Nell’ultimo periodo il ballerino è in giro per l’Italia, con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, sono occupati a mettere in scena al teatro “Che coppia quei tre”.

Il lavoro gli sta togliendo molto tempo per cui non ha tempo per l’amore, soprattutto in estate. Qualche mese fa sembrava ci fosse qualcosa con l’ex naufraga Paola Di Benedetto, i due furono avvistati diverse volte in mare su uno yacht.

La modella aveva addirittura rotto definitivamente con Federico Rossi, per ricominciare una nuova relazione, il pubblico sognava ad occhi aperti, ma tutto è stato infranto quando lei è partita per lavorare in Radio e la relazione non è più andata avanti.

Sembrerebbe che Stefano abbia un vero problema con le donne, chissà come mai. Sicuramente il ballerino è una persona ambiziosa che ha le idee ben chiare sul suo lavoro però sarebbe bello vederlo accompagnato da una donna.

Nel frattempo Paola ha già sostituito Stefano con una nuova fiamma e si gode la sua vacanza 2021 in Spagna.