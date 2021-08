Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata della soap opera napoletana. Patrizio continua a fare da babysitter a Federico ma qualcosa va improvvisamente storto

La pausa estiva di Un Posto al Sole è ufficialmente giunta a termine: i protagonisti di Palazzo Palladini sono pronti a ritornare a casa dopo queste due settimane di stop. Tutto riprende da dove lo abbiamo lasciato, qualcosa è certamente cambiato nelle vite degli inquilini ma niente di così rivelante. Tutto tornerà ad essere in movimento ora che le vacanze sono finite una volta e per tutte, soprattutto per il nostro Patrizio Giordano.

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Patrizio, infatti, dopo un anno di corteggiamento aveva finalmente fatto breccia nel cuore della giovane Clara. I due da qualche settimana stanno insieme alla luce del sole. Clara, però, ha cominciato a lavorare e ha deciso di affidare il piccolo Federico a Patrizio perché non può permettersi una babysitter. Se all’inizio Patrizio sembrava un bravissimo babysitter, qualcosa andrà storto: Federico si farà male e questo metterà in crisi sia Clara e Alberto, che ancora una volta litigheranno brutalmente, sia Clara e Patrizio che potrebbero vivere un momento di crisi. Clara non è pronta ad ammettere che forse ha sbagliato a cominciare questa relazione ma non vede alternative: riuscirà Patrizio a guadagnarsi di nuovo la sua fiducia?

Intanto Filippo è ancora senza memoria, solo a Napoli. Serena e Irene vorrebbero che lui le raggiungesse per le vacanze ma lui non sa come comportarsi. Tra l’altro, il ritorno della giovane Viviana sembra metterlo ancora più in crisi. Quale decisione prenderà il nostro Sartori? Raggiungerà la sua famiglia o vedrà Viviana?