Abraham: chi è? Moglie, figli, dove vive il nuovo attaccante giallorosso

La Roma, in questa sessione di calciomercato, ha prelevato dal Chelsea l’attaccante Abraham: scopriamo qualcosa in più sull’attaccante.

La Roma, in questa sessione di calciomercato, ha salutato il suo talentuoso centravanti Edin Dzeko. Il bosniaco è volato a Milano per firmare con l’Inter e prendere il posto di Romelu Lukaku. Il fenomeno belga è stato preso dal Chelsea: e proprio in questo effetto domino, i giallorossi si sono aggiudicati le prestazioni di Tammy Abraham.

Il ragazzo ha già conquistato l’ambiente capitolini: Mourinho è già contento delle prestazioni del 23enne, così come i tifosi. Il nativo di Camberwell è stato autore di una grandissima partita contro la Fiorentina all’esordio: velocità, dribbling e assist deliziosi. Scopriamo qualcosa in più sul nuovo calciatore della Roma.

Tammy Abraham, chi è? Tutto sul nuovo calciatore della Roma

Tammy ha giocato una grandissima partita contro la Fiorentina. Domenica allo stadio c’era tutta la sua famiglia: c’erano i genitori, la sorella e c’era anche la fidanzata Leah Monroe, influencer di successo. I due si sono conosciuti ben 6 anni fa e stanno molto bene insieme. La ragazza, qualche tempo fa, accusò l’allenatore del Chelsea Tuchel con un post pesante sui social network. Abraham al momento ha soggiornato in uno splendido albergo ai Parioli: l’attaccante, nei prossimi giorni, può andare liberamente in giro per la città e scegliere una casa.

Dopo essere arrivato da Londra, il giovane 23enne ha dovuto rispettare un periodo di quarantena in virtù delle disposizioni per ridurre la diffusione del coronavirus. Domenica sera, l’ex Chelsea si è presentato subito ai suoi nuovi tifosi firmando due assist di pregevole fattura.

Il club è già contento del nuovo arrivato. Nei prossimi giorni, i dirigenti potrebbero puntellare la rosa con altri elementi. La sessione estiva è stata durissima per i club a causa dell’emergenza sanitaria che ha scatenato anche una crisi economica.