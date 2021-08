Preziosa e duplice standing ovation mattutina per la splendida forma di Stefano Accorsi. A tal proposito qualcuno non riuscirà a trattenersi: “Accipicchia…!”

Uno dei protagonisti di riconosciute avventure cinematografiche come “Baciami ancora” e “L’ultimo bacio“, regia di Gabriele Muccino, o di pellicole cult come “Santa Maradona” o “Le Fate Ignoranti”, realizzato dal 2021 dal regista Ferzan Ozpetek e in attesa di una sua riproposizione destinata stavolta al piccolo schermo, Stefano Accorsi ha tentato di vivere al meglio questo oltremodo particolare 2021, contribuendo in maniera attiva alla partecipazione di iniziative che possono metter in risalto la necessità di avvicinarsi alla natura, un esempio lampante potrebbe essere quella di percorre in sella di una bici le incontaminate bellezze dell’Emilia Romagna.

Difatti l’attore, classe 1971, che di nascita è per l’appunto bolognese, dimostra anch’egli stesso di vivere l’estate con uno spirito a ridosso della pace, tra un coscienza filosofica e una propensione alla libertà, secondo i suoi fan: “ammirevoli”. L’ultimo scatto condiviso sul suo profilo Instagram potrebbe essere uno dei più recenti esempi di questo suo, sempre più manifesto, “amore per la sapienza”.

Stefano Accorsi in splendida forma: o quando il mattino ha l’oro in bocca…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Accorsi (@stefano.accorsi)

E’ il momento del “primo caffè” della giornata per il volto intellettuale ed emotivo di Arturo in “La Dea Fortuna“. Eppure, la verità più assoluta rispetto all’istantanea mattutina di uno dei più amati reduci dalla frenetica caccia in “Celebrity Hunted“, quanto dell’altrettanto temerario Loris in “Veloce Come il Vento”, o ancora del più giovane ed iconico Freccia del ’98, non si può che attendere uno sguardo complice ed un sorriso rubato.

Sono queste le caratteristiche vincenti dei due scatti che ritraggono l’attore in pantaloncini sportivi, nel mentre il mese d’agosto si accinge a volgere alla fine. Moltissimi i commenti positivi di seguito al post pubblicato due ore fa sul profilo di Stefano. Colleghi e fan divengono man mano i protagonisti di una divertente e, a quanto pare, più che meritata standing ovation.

“Accipicchia… Che fisico!!!“, non riuscirà al contempo contenere la dolcezza del suo apprezzamento anche la celebre attrice Sandra Milo. Mentre una fan dell’attore, coinvolgendone una seconda, aggiungerà in tal modo con ancor più simpatiche allusioni: “queste immagini potrebbero urtare la tua sensibilità…“. Questa sì che si dimostra come: “una vera strage di cuori”.