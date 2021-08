Afghanistan, “nessun corridoio umanitario”: la posizione del Premier scatena la polemica

Il premier sloveno Janez Jansa ha espresso la proprio opinione sull’apertura di corridoi per i migranti dell’Afghanistan: è polemica.

“L’Ue non aprirà corridoi per i migranti afghani” queste le parole del premier sloveno Janez Jansa in merito alla possibilità che il Vecchio Continente possa offrire un supporto a chi, dopo la conquista talebana, adesso sta cercando di lasciare il Paese.

Una posizione che ha scatenato la polemica e che adesso diverrà, con ogni probabilità, fulcro di accese discussioni.

Afghanistan, la posizione del Premier sloveno Jansa scatena la polemica

La posizione del Premier sloveno Janez Jansa pare netta: “L’Ue non aprirà corridoi per i migranti afghani“.

L’attuale Presidente del Consiglio dell’Unione Europea ha ribadito come non sarebbe compito dell’Ue aiutare tutti coloro i quali si mettono in fuga dai propri Paese che invece, a suo dire, dovrebbero lottare per la propria patria. Stando a quanto riporta La Repubblica, Jansa avrebbe poi proseguito affermando, attraverso un tweet che farà di tutto affinchè non si verifichino gli stessi errori del 2015. Dovranno essere aiutati solo coloro i quali hanno dato il proprio supporto nelle operazioni Nato ed i Paesi che sorvegliano i confini dell’Ue.

Non prive di reazioni le parole del Premier Sloveno. A ribattere David Sassoli, il quale ha invitato Jansa a discutere con le varie istituzioni a livello europeo quali dovranno essere le strade da percorrere. Attualmente, riporta Repubblica, ha proseguito il presidente del Parlamento europeo, tutti si sentono coinvolti dalla questione afghana e di certo al primo posto deve essere messa la solidarietà. Sassoli ha chiosato con una stoccata: “non spetta al presidente di turno dire cosa farà l’Unione Europea”.

Ancor più dure le parole di Pina Picerno, europarlamentare del Pd: “Quella di Jansa, come quella di Orban o di Kaczynski, è una piccola Europa, piegata – riporta La Repubblica– ai piccoli interessi nazionali“.

Pina Picerno ha chiosato affermando che non sarà certo Jansa a stabilire se l’Europa aprirà o meno i corridoi umanitari per accogliere chi fugge dall’Afghanistan.