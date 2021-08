Aka7even ha trovato l’amore dopo Amici 20: tutta la verità sui social

Sono trascorsi diversi mesi dalla fine di Amici 20 e pare proprio che Aka7even abbia trovato finalmente l’amore: il cantante aveva ricevuto una brutta batosta da una compagna del programma

Aka7even è uno dei cantanti più seguiti dell’ultima edizione di Amici 20. Il ragazzo, che aveva già avuto il suo esordio in televisione, ha trovato nel programma di Maria De Filippi un vero e proprio trampolino di lancio per la sua carriera. Questa scuola però non è stata proprio una passeggiata per lui, infatti tra alcuni problemi con i professori e delusioni amorose, è uscito dal programma con diverse ferite. Ha comunque avuto il suo riscatto perché il successo lo ha travolto e si è ritrovato in cima al mondo.

Aka7even ha trovato di nuovo l’amore: la verità sui social

Aka7even ha avuto una storia d’amore nella scuola con Martina, ballerina di hip hop per cui aveva perso completamente la testa. Ha sofferto molto ma ha superato il dolore della loro rottura, e prima di uscire dalla scuola disse di volersi dedicare soltanto alla musica che era il suo unico amore. Adesso non sembra più essere così perché ha dichiarato di essersi innamorato: c’è una nuova ragazza nella sua vita ma non vuole dire di chi si tratta per poterla tutelare dai riflettori. Questo ha dato modo di pensare ai suoi fans che non si tratta di un volto noto del mondo dello spettacolo ma di una persona sconosciuta. Comprensibile la scelta di Luca di proteggerla, considerando che al momento è uno dei cantanti in assoluto di più sotto ai riflettori.

I suoi fans sono felicissimi per lui e gli hanno augurato tutta la felicità di questo mondo. Dopo l’ultima batosta, merita davvero una persona che riesca a renderlo felice.