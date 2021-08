Alba Parietti e Franco Oppini: dopo tanti la verità. Perché il matrimonio finì

Alba Parietti e Franco Oppini, coppia molto conosciuta del jet set che ha divorziato definitivamente nel 1997. Svelati i motivi dell’addio a distanza di anni

Facendo un ipotetico viaggio nel tempo, tornando indietro di circa 40 anni, troviamo tra le coppie più gettonate e affiatate del jet set italiano quella formata da Alba Parietti e Franco Oppini.

I due si conobbero nel 1981. Lei all’epoca aveva solo 19 anni, l’attore ne aveva già compiuti 30. Dalla loro unione nacque nel 1982 il loro unico figlio, Francesco Oppini, oggi anche lui divenuto un personaggio televisivo molto noto, grazie alla sua partecipazione all’ultima edizione del reality di Canale 5 “Grande Fratello Vip”. Si separarono nel 1990 per divorziare definitivamente nel 1997.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Stefano De Martino, il sogno non è diventato realtà. Se ne farà mai una ragione?

Alba Parietti e Franco Oppini: spiegati i motivi della fine del matrimonio

Nonostante la fine della loro unione, i rapporti tra Alba Parietti e Franco Oppini sono sempre rimasti saldi e affettuosi. La donna ha detto queste parole in occasione del settantesimo compleanno dell’ex marito: “Ci siamo conosciuti, sposati, separati, abbiamo anche litigato, ma ci siamo sempre rappacificati nell’interesse di Francesco e nel rispetto dei nostri cari… Ci sono state gioie immense e tragedie, sempre stretti tutti insieme per superarle”.

Dopo la fine del matrimonio ognuno di loro ha preso strade diverse. Franco Oppini si è risposato nel 2003 l’astrologa Ada Alberti. Tra le due donne, grandi amori della sua vita, vige ancora oggi profonda stima e rispetto.

Alba Parietti ha avuto diverse relazioni: con l’attore di fama internazionale Christopher Lambert, con il finanziere Jody Vender, con il principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea e con il cantautore Cristiano De André. Tuttavia, in molti pensarono che fu il rapporto nato nel 1991 con il filosofo Stefano Bonaga a causare la fine della relazione con Oppini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Nunzia De Girolamo a letto, fuori tutto. La lingua è protagonista: momenti da sola .. – FOTO

A distanza di anni, è stato proprio l’attore, ex componente del gruppo cabarettistico “I Gatti di Vicolo Miracoli”, a svelare la verità. In una puntata del programma “Vieni da me”, intervistato dalla presentatrice Caterina Balivo, ha puntato il dito contro la differenza d’età tra lui e la Parietti, ben 11 anni. Lei aveva 19 anni quando si conobbero, lui 30.

“Secondo me quello è il periodo più bello nella vita di una donna. Un periodo di scoperte e curiosità. Perchè rovinarlo con me?” – ha detto. Ha poi precisato: “Ci siamo lasciati con grande amicizia, tanto che abbiamo lavorato insieme nel mondo dello spettacolo nella commedia “Nei panni di una bionda”. Eravamo talmente in buoni rapporti che mia moglie accettava che ci baciassimo in scena”.