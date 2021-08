Amadeus prende tutti alla sprovvista e presenta già il programma culinario del prossimo Festival della Canzone Italiana: i dettagli.

Il conduttore degli ultimi due Sanremo 2022, Amadeus è uscito allo scoperto con una foto che fa impazzire i fan a prima vista.

Poche settimane fa è arrivato l’annuncio che tutti aspettavano. Per il conduttore ravennate e il suo braccio destro tra gli artisti, ovvero Rosario Fiorello sarà la terza edizione consecutiva al timone del Festival.

Un tripudio di emozioni infinite al momento della notizia, naturalmente apprezzata da fan e telespettatori che già non vedono l’ora che arrivi il fatidico momento, più atteso dell’anno da ciascun italiano, amante della musica.

In attesa della ripresa del consueto appuntamento autunnale con “I Soliti Ignoti”, Amadeus sta trascorrendo la sua speciale vacanza in Sicilia.

Proprio in occasione di una cena a lumi di candele in un noto ristorante del posto, arriva la sorpresa inaspettata dallo chef stellato, che si candida così a ricevere la “palma” di equipe cullinaria dietro le quinte del prossimo Sanremo 2022

Amadeus, un piatto tira l’altro: un menù alla portata di Sanremo 2022

Dopo aver portato a termine, in maniera impeccabile l’ultima stagione de “I Soliti Ignoti“, il presentatore ravennate, Amadeus si appresta a vivere gli ultimi sgoccioli di un’estate a ritmo dell’amore, in compagnia della propria famiglia.

Tuttavia, nonostante i programmi siano ancora fermi ai “box”, in attesa dei dettagli di base, l’estate per il presentatore di Rai 1 ha già riservato le prime sorprese riguardanti il prossimo appuntamento con Sanremo 2022.

La lista ufficiale dei partecipanti è ancora in modalità “working in progress“, ma la prima sorpresa potrebbe riguardare gli addetti ai lavori e gli operatori del prossimo Festival, dietro le quinte.

In occasione della sua mitica vacanza in Sicilia, Amadeus riceve un invito speciale in un noto ristorante del luogo, il cui chef stellato gli serve un assist che “profuma” di candidatura a Sanremo 2022.

Si tratta di un “Menù” intitolato in onore dei due campionissimi del palcoscenico di Rai 1, ovver Amadeus e Fiorello. Per convincere il presentatore ravennate, lo chef ha stilato un programma culinario molto assortito, di caratura “big events”.

Il Menù “Quattro salti in Sicilia” prevede antipasti di pesce con “Tonno, Pistacchio e Bagna Cauda”. Primi piatti con “Risotto Carnaroli al burro acido” e “Pasta con le sarde”. Infine la sorpresa nel dessert con le cosiddette “Coccole”.

Insomma, a giudicare dai commenti nel post Instagram, dove il menù è stato caricato, Amadeus sembra essere rimasto molto soddisfatto dalla qualità dei prodotti, di fresca stagionatura. Replay a Sanremo 2022?