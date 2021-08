Anna Tatangelo scelta per un nuovo ruolo, la decisione di Mediaset

Anna Tatangelo è pronta a sorprendere il pubblico italiano in televisione, le novità non mancano e la cantante non sta più nella pelle

Per Anna Tatangelo sembra essere arrivato il momento della svolta, non solo in amore accanto al rapper Livio Cori, ma anche a lavoro dove per la cantante sono in arrivo importanti novità.

Il gossip non fa altro che parlare di lei, del suo passato con Gigi D’Alessio e della sua nuova storia uscita allo scoperto solo qualche mese fa. Da giorni, però, sono spuntate indiscrezioni riguardo all’ambito professionale. Ecco di cosa si tratta.

Anna Tatangelo: l’indiscrezione che sta facendo discutere

La prossima stagione televisiva sarà per Anna Tatangelo molto importante e ricca di novità. Secondo quanto riporta il gossip, la cantante è stata scelta da Mediaset al posto di Barbara D’Urso per la conduzione di un nuovo programma domenicale “Scene da un matrimonio”.

A quanto pare la trasmissione andrà in onda nel pomeriggio e si tratta di un format diverso e originale. Da quello che si legge sul settimanale Nuovo tv: “Ha scatenato gelosie e malumori”.

Ma a cosa ci si riferisce? Alla conduttrice partenopea che si è vista togliere quasi tutti i programmi della settimana o alla reazione del pubblico italiano curioso di vedere la cantante alle prese di una trasmissione?

I telespettatori non vedono l’ora di conoscere la Tatangelo anche sotto questo punto di vista. Sarà all’altezza? Oltre a questo, l’artista è stata riconfermata come giudice per il programma “All togheter now”, Michelle Hunziker l’ha scelta per la seconda volta.

La musica, però, resta sempre la sua priorità, Annazero sta andando a ruba e sta riscontrando molto successo. La Tatangelo è molto attiva anche sui social dove non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti della sua giornata. Non mancano poi scatti bollenti che fanno il giro del web e diventano immediatamente virali.