La bella influencer Antonella Fiordelisi ha condiviso una foto su instagram con un top corto e il gelato in mano, che bellezza

Antonella Fiordelisi è bellissima su instagram con indosso un top sportivo dei Lakers corto che evidenzia i suoi addominali, e il gelato in mano. Nella didascalia l’influencer dice:”Con me t’innamori facilmente”. Certo non le manca la modestia alla bella Fiordelisi, sa di essere molto bella e gioca con questo suo aspetto sui social. Molti cascano ai suoi piedi:”La tua bellezza va oltre ogni abito, pensiero e parola…il tuo sguardo così dolce e solare..sei una ragazza speciale”.

Antonella Fiordelisi palleggia con la palla ed è bravissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi)

Si vede che la bella Fiordelisi è un’atleta, ha infatti girato un Tik Tok a lavoro mentre palleggia ed è bravissima. L’influencer ha conquistato moltissime persone sui social, ha molti fan che per assomigliarle si sono tatuate il serpente che lei ha sul braccio. Per strada le persone la riconoscono e chiedono una foto con lei. Anche i ristoratori sono stati conquistati dal suo fascino e le fanno dediche incredibili. Insomma in poco tempo la Fiordelisi è riuscita ad ottenere un successo pazzesco su instagram. Ha raggiunto 1,2 milione di followers. Lei è di esempio a molte ragazze.

Un’influencer di successo, laureata e anche atleta. Al momento non le manca nulla, solamente una love story dopo la fine della relazione con Francesco Chiofalo. Nonostante ci siano molti uomini interessati a conquistare il cuore della bella Fiordelisi, lei non è ancora pronta ad una relazione oppure non ha trovato ancora l’uomo giusto per lei. Intanto Chiofalo sul suo profilo instagram ha mantenuto tutte le foto con l’ex fidanzata. Può darsi che tra i due sbocci nuovamente l’amore.

D’altronde è già capitato una volta che si lasciassero per poi tornare insieme. Ed era una situazione ancora più brutta perché lui l’aveva tradita. Staremo a vedere. Intanto entrambi sono ancora single. Per il momento entrambi si concentrano sul lavoro che a quanto pare da entrambi le parti frutta molto. Sono molto richiesti in ambiti diversi e continuano a crescere sui loro profili instagram. Le persone li adorano.