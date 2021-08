Antonella Mosetti fa impazzire i fan su Instagram da Porto Cervo. La showgirl in bikini esibisce le curve da capogiro, fisico perfetto: sensualità senza eguali

Situata nella splendida Costa Smeralda, Porto Cervo è la meta più gettonata dai vip, dove ha sede anche l’esclusivo e celebre locale di Flavio Briatore, il “Billionaire”. Meta selezionata anche da Antonella Mosetti per le vacanze estive, condivise quotidianamente sui social. Sensualità e fascino sono le imprescindibili regole dei suoi look, che non passano mai inosservati.

Sintomo che si rivela anche nei 687 mila followers totalizzati dal suo profilo Instagram, sempre in attesa del suo prossimo post. Il suo fisico mozzafiato è protagonista dell’ultimo pubblicato, che ottiene subito un grande successo in termini di like. All’età di 46 anni, a quasi 30 dal suo esordio, la showgirl offre l’ennesima dimostrazione della sua intramontabile bellezza senza eguali, questa volta superando persino le aspettative.

Antonella Mosetti, la perfezione in bikini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🖥📽🎶🩰🎤 (@antonellamosetti)

Basta un bikini ad Antonella Mosetti per conquistare tutta l’attenzione del social, in questo caso particolarmente seducente per i fan, rimasti senza respiro. Con il mare sullo sfondo, e un kimono lasciato aperto a incorniciare la sua silhouette, sfoggia il costume a contrasto, con colori sgargianti che spiccano sulla carnagione abbronzata.

Il top è giallo, sfrangiato e scollato, ad evidenziare l’esplosivo décolleté, mentre lo slip rosa è sgambatissimo e rivela la tonicità del fisico perfetto. Gambe toniche e addome scolpito, la showgirl si mostra in forma smagliante, mantenuta con la rigorosa vita sana e l’immancabile attività fisica, svolta in palestra. Con i capelli raccolti in una seducente coda alta, regala la sua espressione più intrigante, resa tale soprattutto dallo sguardo profondo.

Tripudio di like da parte dei fan, che la considerano un intramontabile simbolo di sensualità. Incredula la loro ammirazione, che inarrestabile si riversa nei commenti al post: “Pazzesca“, “Sei incantevole“, “Stupenda ed affascinate“.