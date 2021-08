“Ballando con le stelle”. Il nome fenomenale nel cast: Milly Carlucci vuole sbalordire

“Ballando con le stelle”. Colpo alla rovescia iniziato per il longevo talent show di danza di Rai Uno con partecipanti vip. Trapela un nome incredibile

La sedicesima edizione del popolare talent show di danza “Ballando con le stelle”, dedicato a concorrenti vip, non è ancora iniziata e già ha suscitato tante chiacchiere e clamore.

Il sipario sulla competizione si alzerà sabato 16 ottobre per concludersi il 18 dicembre 2021, per un totale di dieci puntate. Siamo sicuri che ne vedremo delle belle. Tra gli argomenti più discussi in merito ultimamente c’è stato sicuramente il “caso” Morgan. L’ex frontman dei Bluvertigo e giudice di “X Factor” ha parlato dei suoi problemi personali che lo hanno spinto ad accettare la partecipazione a un programma tanto lontano dalle sue caratteristiche. (“Non lavoro, così mi portano via la casa, mi pignorano i concerti, mi denunciano perché non pago gli alimenti alle figlie”).

“Ballando con le stelle”: tra polemiche e indiscrezioni emerge un nome incredibile

Altra polemica spinosa è stata quella riguardante l’addio del ballerino e storico coach del programma Raimondo Rodaro. Presente da ben 15 anni a fianco di Milly Carlucci, ha deciso di lasciare “Ballando Con Le Stelle” per passare alla concorrenza. Potrebbe far parte, infatti, del cast del talent show di un’altra signora della televisione italiana, ossia “Amici” di Maria De Filippi.

I malumori sono stati innescati, a quanto pare, da una comunicazione non pervenuta da parte di Todaro che avrebbe affidato la sua decisione ai social, senza cercare un dialogo diretto con la Carlucci. Il ballerino si è giustificato dicendo che, in quanto trovato positivo al Covid 19, non ha potuto affrontare il colloquio diretto, faccia a faccia.

La stessa conduttrice è ritornata sull’argomento in un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale “Di Più”. Ha dichiarato: “Ora io non ci penso più, anzi, stiamo facendo i casting per prendere nuovi ballerini. Inoltre sta per partire ‘Ballando on the Road’ “. Poche parole, dunque, sulla questione che liquida così: “Ripeto quello che ho già detto: gli auguro un in bocca al lupo”.

Nel frattempo Milly Carlucci si appresterebbe a fare un colpaccio. É trapelata la notizia di un nuovo membro del cast che va a impreziosire la lista dei concorrenti della prossima edizione del programma.

Stiamo parlando dell’atleta Marcell Jacobs, velocista e medaglia d’oro nelle ultime Olimpiadi nei 100 metri piani e nella staffetta 4×100 metri.