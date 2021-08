La cantante Bianca Atzei riesce sempre a fare il pieno di likes su Instagram: la nativa di Milano, in costume, è una bomba esplosiva.

Bianca Atzei è una cantante amatissima dagli italiani per la sua bellezza e per il suo talento. La nativa di Milano, nella sua meravigliosa carriera, ha già preso parte a diverse edizioni del ‘Festival di Sanremo’ ed è entrata a far parte del cast di ‘Tale e quale show’ e ‘Tale e quale show – Il torneo’ facendo sempre ottime figure.

Come se non bastasse, la classe 1987 ha preso parte a ‘L’isola dei Famosi‘ nel 2018 conquistando il secondo posto. La Atzei ha un grosso seguito su Instagram: il suo account annovera ben 837mila followers. La 34enne, poco fa, ha condiviso in rete uno scatto abbacinante in cui indossa un costumino che copre poco e niente.

Bianca Atzei in versione selvaggia: il costumino copre ben poco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Così mi fai impazzire” Ambra Angiolini, giù i pantaloni, resta in intimo: è sbalorditiva – FOTO

La nostra Bianca, poco fa, ha deciso di bloccare letteralmente il mondo dei social network pubblicando una fotografia spaventosa (in seno buono del termine). La cantante mostra a tutti la sua versione “selvaggia”: non a caso proprio nella sua didascalia ha scritto la dicitura: “Sempre selvaggia”.

La Atzei, per l’occasione, ha deciso di indossare un costumino da brividi che copre poco e niente. Il suo fisico è un’opera d’arte in movimento mentre il suo stacco di coscia è imperioso. Il davanzale della 34enne fa girare la testa a tutti. Merita ovviamente una menzione il suo fantastico viso: la bellezza dell’artista lombarda illumina Instagram. “Sei irresistibile”: un utente è rimasto pietrificato davanti alla sua esplosività.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Giovanna e Amadeus, baci roventi in acqua, la passione è alle stelle – FOTO

La classe 1987 ha vissuto un’estate davvero incandescente e ha spesso innalzato le temperature anche sui numerosi servizi di rete sociale pubblicando fotografie pazzesche in bikini o in cui indossava outfit fenomenali.