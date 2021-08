Chiara Ferragni a cuore aperto. L’influencer più famosa d’Italia ha stupito i fan con un racconto intimo in cui ha svelato come intraprenda da anni un percorso di psicoterapia.

Talentuosa, vincente e inarrestabile. Chiara Ferragni ha raggiunto negli anni traguardi incredibili aggiudicandosi il titolo di influencer più conosciuta in Italia. Oltre a rivoluzionare l’universo dei social, Chiara ha saputo affermarsi anche come imprenditrice digitale portando avanti innumerevoli progetti con cui ha dato vita a una sua linea di abbigliamento e molti oggetti brandizzati dal suo marchio.

Ma nonostante l’apparente vita perfetta anche la moglie di Fedez, mamma di Leone e Vittoria, ha dovuto fare i conti con i suoi demoni interiori e le sue paure più grandi.

Proprio per questo ha intrapreso un percorso di psicoterapia che la vede da anni coinvolta nel lavoro sulla propria interiorità.

A raccontarlo è stata lei stessa nelle storie di Instagram mentre era intenta a rispondee alle domande rivolte dai suoi fan. Al quesito se si sia rivolta a qualcuno per affrontare le sue insicurezze, l’influencer si è aperta raccontando di essere seguita da uno psicologo da tre anni.

Chiara Ferragni e la crescita personale: come ha superato i blocchi interiori

“Vedo uno psicologo una volta a settimana”, le parole di Chiara Ferragni su Instagram dove è seguita da ben 25milioni di follower. L’influencer ha rivelato come sia fiera del percorso psicologico intrapreso da tempo grazie al quale ha affrontato molte delle sue paure.

Un regalo che si è concessa da tre anni che le ha svoltato il mind-set permettendole di gestire al meglio le sue emozioni e risolvendo molti conflitti interiori. In particolare ha raccontato come abbia vissuto un periodo di ansia e attacchi di panico nel 2015 quando viveva a Los Angels da sola, lontano dai suoi cari. Sensazioni superate proprio grazie al terapia e al lavoro su se stessa che l’hanno portata a essere quella che è oggi.

Per gestire le emozioni nefaste e ricordi negativi affossati nel suo inconscio, la Ferragni ha rivelato in passato come nel suo percorso terapeutico sia ricorsa all’EMDR, terapia dedicata al riscrivere i ricordi dolorosi riuscendo così a superare i propri traumi.

In diverse occasioni inoltre ha svelato quanto per lei sia fondamentale prendersi cura dei propri pensieri e affrontare la vita con una mentalità volta alla positività e alla gratitudine.

“Ho fatto tanto lavoro su di me. Ho sempre cercato di affrontare le mie paure e di capire la mia mente e da cosa sono scaturiti certi meccanismi”, il racconto di Chiara.