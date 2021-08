“Ti porto la colazione con amore”, Claudia Ruggeri il costume non regge le forme, un davanti meraviglioso: risveglio ad alta temperatura – FOTO

La Miss di “Avanti Un Altro” incendia la sua pagina di Instagram con un davanti spaziale, l’asso nella manica di una bellezza strepitosa.

Standing ovation per Claudia Ruggeri, la web influencer del momento che accende l’estate tutta d’un fiato tra le caratteristiche divine del suo repertorio.

La Miss di Avanti Un Altro, il quiz più seguito in Mediaset e negli ultimi dieci anni ha celebrato la sua totale avvenenza sui social network. In particolare, il suo profilo ufficiale di Instagram gode di una corsia di preferenza assoluta in termini di likes e approvazioni.

Oggi, 24 Agosto 2021, Claudia ci tiene fermamente a ringraziare tutti per il risultato di 1,2 milioni di followers dalla prima iscrizione sulla piattaforma social. Un bottino niente male, considerato che il suo percorso ha radici piuttosto lontane.

Tutto era iniziato nel segno dell’incertezza più totale, etichettata come la “raccomandata” per eccellenza di Paolo Bonolis, nelle vesti di cognata. Il tempo e le circostanze però hanno dato ragione a Claudia che se n’è disfatta al primo colpo, riuscendo a mettere davanti a tutto le sue nobili e uniche capacità

Claudia Ruggeri, il risveglio più bello: una sorpresa a temperature elevate

