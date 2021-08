“A loro voglio molto bene”, la confessione di Aurora Ramazzotti: chi c’è con lei nella FOTO?

Aurora Ramazzotti ha spiazzato gli utenti con la sua recente confessione: “A loro voglio molto bene”. Di chi sta parlando la conduttrice?

Aurora Ramazzotti si sta progressivamente facendo strada all’interno del contesto televisivo, come le sue recenti esperienze hanno abbondantemente dimostrato. Se nei mesi scorsi si era calata nei panni di “iena” all’interno della trasmissione “Le Iene”, presto la Ramazzotti approderà su Italia 1 con un programma tutto suo. Si intitola “Mistery Land” ed avrà come argomento centrale proprio i misteri. Ad affiancarla, l’inseparabile Alvin con cui la modella ha trascorso gran parte dell’estate. L’ultima dedica della conduttrice, postata tramite le stories, non mancherà di stupirvi: assieme ad Aurora ci sono due uomini, ma nessuno dei due è il fidanzato Goffredo Cerza.

La confessione di Aurora Ramazzotti: chi c’è con lei nella FOTO?

La figlia di Michelle Hunziker ha trascorso un’estate che ha fatto davvero invidia ai fan. Oltre ad essersi concessa una scoppiettante vacanza in Spagna, in compagnia delle amiche, la conduttrice è anche partita alla volta della Grecia assieme a Goffredo Cerza, suo fidanzato ormai da diversi anni. La Ramazzotti, in più di un’occasione, ha speso delle parole dolcissime per il giovane, elogiandone le qualità e non mancando di sottolineare tutto l’amore da lei provato per lui.

Tuttavia, tramite le recenti Instagram stories, Aurora ha fatto una dichiarazione a dir poco esplicita a qualcuno di ben diverso da Goffredo. Nello scatto, la Ramazzotti si trova in quello che ha tutta l’aria di essere un camerino. “A questi due voglio molto bene“, ha scritto la conduttrice nella didascalia, che a primo impatto ha destabilizzato gli utenti. Osservando meglio la foto, si comprende immediatamente la natura della dichiarazione. Uno dei due uomini immortalati accanto alla Ramazzotti è infatti Alvin, suo collega alla conduzione di “Mistery Land”.

Attualmente, non è stata annunciata la data d’inizio della trasmissione. Quel che è certo è che la conduttrice, alla sua prima esperienza ufficiale, non sta più nella pelle. I fan fanno ovviamente il tifo per lei.