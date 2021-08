Cristiano Ronaldo al PSG? Gli ultimi indizi social non lasciano spazio a dubbi: il destino del fuoriclasse portoghese sembra ormai scritto

Non è partito bene il campionato 2021/2022 per la Juventus, il club che per nove anni consecutivi è riuscito a conquistarsi lo scudetto, soffiatogli solo al termine della scorsa stagione dall’Inter. Cristiano Ronaldo, nella prima giornata di Serie A contro l’Udinese, non è riuscito a mettere a segno il gol della vittoria. Dopo che la Juve sembrava aver chiuso la partita sul 2-3, grazie alla rete del portoghese, l’arbitro ha annullato il gol per via del fuorigioco dell’attaccante, fuori di sé dalla delusione. Il match con l’Udinese si è quindi assestato sul 2-2. Nel corso dell’ultima sessione di calciomercato, il fuoriclasse è stato accostato ai club più disparati. Le recenti notizie diffuse tramite i social, che darebbero per certo il suo passaggio al PSG, hanno fatto tremare i tifosi juventini.

Cristiano Ronaldo al PSG, arriva un clamoroso annuncio

Appare sempre più incerto il futuro di Cristiano Ronaldo, ex Real Madrid, nella squadra di Torino. Il fuoriclasse portoghese, nel primo appuntamento del campionato contro l’Udinese, non ha certamente brillato. Messo in campo da Max Allegri solamente al 60′, l’attaccante si è visto addirittura annullare il gol della vittoria a causa di un fuorigioco millimetrico. Durante la sessione estiva di calciomercato, il campione portoghese è stato accostato a diverse squadre. Nonostante il suo contratto alla Juve scada nel giugno del 2022, per Ronaldo sarebbe giunto il momento di cambiare aria.

Ad alimentare le voci del suo imminente addio al club torinese, nelle ultime ore, è arrivato anche un post che Khalifah Bin Hamad Al-Thani, fratello dell’emiro qatariota, ha pubblicato tramite Twitter. Nello scatto – chiaramente un fotomontaggio -, Cristiano Ronaldo indossa la maglia del PSG, di proprietà della famiglia di Al-Thani, accanto a neoacquisto Messi. Un sogno, dunque, che stando al post del qatariota potrebbe presto diventare realtà.

“Forse?“, ha scritto Al-Thani nella didascalia, destando l’attenzione dei tifosi di tutto il mondo. Si attendono le prossime ore per scoprire se la notizia dell’ingaggio di Ronaldo verrà o meno confermata.