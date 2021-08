La bella attrice Cristina Marino ha condiviso una serie di foto che la ritraggono su una barca al largo della Sicilia, bellissima

Cristina Marino è bellissima e sensuale a bordo di una barca nel mare della Sicilia. Appare con un bikini beige e un cappello in stile messicano. Nella didascalia scrive:” E quel giorno scelsero che erano Turchi”. L’attrice sta trascorrendo qualche giorno di ferie insieme al marito, Luca Argentero e alla figlia Nina nella bella Sicilia. Qualche mese fa sono stati anche in Costiera Amalfitana. Girano il sud Italia in cerca della bella Italia.

Cristina Marino e la dolce dedica alla figlia Nina

Da quasi un anno ormai la Marino ha dato alla luce la sue prima figlia Nina, nata dall’amore con Luca Argentero. I due qualche settimana fa si sono detti anche Sì in una cerimonia intima e con pochi amici e familiari stretti. La Marino ha condiviso qualche giorno fa uno scatto della bimba di spalle con indosso il mini accappatoio e ha scritto:”Senza fine. Anche se cerco di spiegartelo, anche se lo vedi. Non sarà mai abbastanza”. Ovviamente l’attrice parla dell’amore per sua figlia che non ha fine e non ci sono parole per spiegarlo. Chi lo avrebbe mai detto che da un incontro fortuito sarebbe nato un amore così grande tra la Marino e Argentero.

I due si sono trovati sul set del film Natale ai Caraibi. Lei doveva andarsene via dopo le riprese e invece a causa di un problema è rimasta ancora un giorno. In quel esatto giorno ha fatto la conoscenza del bel Luca Argentero. Lei stessa pensava che sarebbe stata una conoscenza superficiale e dalla quale non sarebbe nato nulla. Invece i due si sono innamorati e hanno deciso di costruire una famiglia e sposarsi giurandosi amore eterno davanti a tutti.

In questi giorni i due si stanno godendo del tempo libero prima di tornare agli impegni lavorativi, che per Argentero sono quelli delle riprese di Doc-Nelle tue mani 2. In questi ultimi giorni di agosto ha preso uno stop dal set per ricaricarsi e tornare in forma più che mai per la seconda stagione della serie che ha avuto molto successo.