Il cantante inglese ha regalato al pubblico un nuovo assaggio del suo album in uscita: il toccante singolo “Visiting Hours”. Ecco a chi è dedicato

Ed Sheeran è tornato dopo alcuni anni di pausa nel quale ha però continuato a produrre musica, seppur dedicandosi principalmente alla sua famiglia. Lo scorso settembre il cantautore è diventato padre per la prima volta, la moglie Cherry Seaborn ha dato luce alla piccola Lyra Antarctica. Dopo un lungo periodo nel quale ha preferito ritirarsi a vita privata, Ed Sheeran ha pubblicato il singolo “Bad Habits” con il quale continua a dominare le classifiche di tutto il mondo dopo diverse settimane. Annunciato finalmente il nuovo album, il cantante ha regalato al pubblico un nuovo assaggio tratto da esso: il brano “Visiting Hours“.

Il significato toccante di “Visiting Hours”: la dedica di Ed Sheeran

Con il nuovo singolo Ed Sheeran torna a commuovere e lo fa con una ballata dedicata a una persona per lui molto speciale. Si intitola “Visiting Hours” e rappresenta una delle canzoni più importanti per il cantante.

Il brano è dedicato a Michael Gudisnki, promotor musicale che ha seguito per anni la sua carriera, scomparso recentemente. Gudisnki era molto più che un collega, per Sheeran si trattava di un persona importante alla quale lo legava un forte rapporto d’amicizia. La sua perdita ha segnato profondamente l’artista.

In “Visiting Hours” si rivolge all’amico scomparso cantando il desiderio di poter parlare con lui un’ultima volta. Vorrebbe farle conoscere meglio la figlia e riversare in lui le sue paure più grandi. “Cosa faresti tu nella mia situazione? / Non avevo alcuna idea di come farla crescere / Cosa faresti tu? / Perché tu fai sempre ciò che è giusto“, canta nel ritornello, sognando che il Paradiso avesse degli “orari di visita“.

Nel brano ricorda le conversazioni avute con l’amico, sempre pronto a sorreggerlo e a consigliarlo. “Ti direi che ho paura di trasformarmi in un fallimento / Mi diresti che la risposta è nell’amore che creiamo“.

“Questo non è un addio / Sarà solo fino a quando ci rincontreremo ancora“, un ultimo saluto dedicato a Gudisnki che sarà contenuto nel nuovo album di Ed Sheeran.

Il singolo è tratto da “=”, il nuovo progetto discografico del cantante inglese che uscirà il prossimo 29 ottobre.