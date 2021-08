L’influencer Erica Piamonte ha condiviso una serie di scatti in primo piano di se stessa su instagram e poi rivela una cosa

Erica Piamonte ha condiviso una serie di scatti su instagram dove si mostra in primo piano con le labbra arricciate e il seno in vista. L’influencer è bellissima e poi rivela a chi ha scoperto di assomigliare. Nell’ultima foto infatti c’è Mowgli, il personaggio del Libro della Giungla. Con questo taglio di capelli più corto, la Piamonte senti di assomigliare a lui in questo momento.

Erica Piamonte e il messaggio sull’indipendenza

La bella influencer ha condiviso una foto dove appare con uno sguardo magnetico e intenso. Nella didascalia sotto alla foto ha scritto:“Siate indipendenti! Solo così potrete sentirvi davvero liberi e affascinanti”. Sicuramente ha ragione, essere indipendenti è la migliore forma di libertà. In molti hanno commentato il post scrivendo:“Stupenda”, “Erica sei di una bellezza unica”, “Bellezza unica patrimonio dell’UNESCO”. Nelle stories instagram la Piamonte risponde ad alcune domande e confessa di non stare bene a chi le chiede come sta emotivamente.

Ecco le sue parole:”Male a tratti bene, a tratti benissimo e a tratti malissimo..oggi ho pianto tutto il giorno. Non ho segreti e non mi vergogno a dirlo. Penso e ripenso a tutto, alla mia vita, alla felicità, al peso delle proprie decisioni. Un casino insomma. A volte vorrei essere meno emotiva e più superficiale ma non ci riesco”. Tuttavia ammette di non avere rimpianti. Fa e dice sempre tutto quello che vuole e questo la rende libera e leggera. Da alcune risposte che ha dato ai followers e dalla definizione del suo stato emotivo, si può dedurre che la relazione con il fotografo Ale Di Cicco sia finita. I due stavano insieme da qualche tempo e sembravano avere molta complicità. Tuttavia la storia d’amore sembra essere terminata.

Lei ha anche fatto vedere in video il suo trasferimento in un altra casa con tutti gli scatoloni da sistemare. Dunque un nuovo inizio per l’influencer da single. Rivela poi a chi le chiede con quante donne è stata fidanzata, un numero impressionante che lascia di stucco. Si tratta di 74 donne a suo dire. Non avrà problemi a trovarsi un altro fidanzato o fidanzata quindi.