Federica Panicucci ha deciso di far vedere tutto a tutti, la sua perfezione è ineguagliabile, i fan non credono ai loro occhi.

Federica Panicucci è sempre stata appassionata di spettacolo, esordisce in televisione a vent’anni come centralinista di “Portobello”, con Enzo Tortora. Questa fu solo una tappa di una brillantissima carriera tra la Rai e Mediaset, il successo e la sua consacrazione arrivano quando si stabilisce su Canale 5 con “Mattino Cinque”.

Nel 2006 si sposa con il Dj Mario Fargetta, la coppia ha due figli, l’amore termina nel 2015 e un anno dopo la conduttrice si lega sentimentalmente all’imprenditore Marco Bacini. Federica e Marco hanno lanciato il brand Let’s Bubble, recenti indiscrezioni dicono che probabilmente tra i due ci sarà un matrimonio, per ora nulla di ufficiale.

La conduttrice è uno dei volti più apprezzati della televisione italiana, molto dolce, empatica e professionale è riuscita non solo ad entrare nelle case degli italiani ma ne è diventata anche amica virtuale.

Federica Panicucci è la perfezione, i fan sono senza parole

Le vacanze di Federica procedono a gonfie vele, la sua estate è stata divertente, arricchita dall’amore, dagli amici e dal buon cibo. La conduttrice si è dedicata del tempo per ricaricarsi in vista della nuova stagione televisiva che sarà decisamente impegnativa.

Il suo ultimo scatto ha fatto sbalordire tutti, Federica ha mostrato il suo fisico perfetto a tutti, coperto solo da un micro top ed una minigonna, quello che più ha fatto scalpore è stata la sua pancia completamente piatta.

Biondissima, altissima e bellissima, la conduttrice ha stregato tutti con la sua perfezione e la sua dolcezza. La pelle abbronzata ed il sorriso smagliante la rendono divina nella sua foto estiva.

Federica ha fatto la storia della televisione italiana, anche se per diverso tempo è stata molto apprezzata in radio come speaker, non ha mai deluso le aspettative di nessuno. Possiamo definirla quella carta vincente che riesce in ogni modo d rendere le cose più belle.