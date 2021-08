Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci: ritorno di fiamma? La FOTO inequivocabile

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Svolta nella vita privata del facoltoso imprenditore e della showgirl calabrese? La foto apparsa su Instagram recentemente ha scatenato la curiosità

Vacanze siciliane concluse per la bellissima showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci. É stata lei stessa a pubblicare suggestive immagini sul profilo ufficale Instagram insieme al suo unico figlio, il giovane Nathan Falco (11 anni), nato dal suo matrimonio con Flavio Briatore. I due hanno passeggiato dolcemente, mano nella mano, nella splendida cornice dell’isola di Ortigia, a Siracusa.

Successivamente sono stati avvistati nella location più glamour, molto gettonata dai vip di tutto il mondo, a Taormina (provincia di Messina). La Gregoraci non si è lasciata sfuggire l’opportunità di fare un salto anche nella sua terra natia, la Calabria, dove ha potuto festeggiare il compleanno della sua amatissima e omonima nonna.

Tempo di tornare a casa? Nemmeno per sogno. Una foto apparsa sul web ha scatenato indiscrezioni e curiosità.

Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco: la vacanza di famiglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

Elisabetta Gregoraci godeva di una carriera televisiva già avviata quando nel 2006 fu oggetto di numerosi articoli sui giornali di gossip e cronaca rosa in seguito all’inizio della sua storia d’amore con l’imprenditore Flavio Briatore, direttore generale del team di Formula 1 della Renault all’epoca del loro primo incontro.

Per molti si trattava semplicemente di un fuoco di paglia ma dovettero ricredersi. I due convolarono a nozze nel giugno del 2008 e poco dopo accolsero nelle loro vite il loro primo e unico figlio, Nathan Falco Briatore. Purtroppo, nel 2017 giunse la notizia sconvolgente della separazione consensuale.

La coppia ha sempre mantenuto rapporti civili e affettuosi per garantire stabilità al giovane rampollo. Nel corso del tempo sono stati diversi gli scatti condivisi pubblicamente che li ritraevano insieme, come una famiglia in cui regna l’assoluta tranquillità.

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci: che coppia!

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno trascorso uniti tutte le ultime festività religiose più importanti e non hanno mancato di celebrare felicemente il compleanno di Nathan Falco. Appena tre settimane fa, il noto manager aveva pubblicato sul suo personale profilo Instagram uno scatto che lo ritraeva da solo con l’ex moglie, aggiungendo una didascalia: “Lunchtime in Capri”.

Oggi l’ennesima prova della serenità che regna tra i due. Nuova foto e tanta curiosità. La famiglia al gran completo viene raffigurata mentre è in gita in barca. Elisabetta Gregoraci è immortalata tra i due uomini più importanti della sua vita, ha una mise casual composta da una camicia di color fucsia. Toni decisamente più scuri nell’outfit dei Briatore senior e junior. “Family holiday” – questa frase accompagna l’immagine. Tutti e tre sfoggiano un sorriso che fan ben presagire.

Segno di un ritorno di fiamma? Sul web impazza il gossip, sono in molti a sperare che si ricongiunga definitivamente questa bellissima coppia vip.