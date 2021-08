Anche per Francesco Oppini le vacanze sono terminate, si torna alla normalità che è colorata di bianco e nero

Francesco Oppini è uno degli ex gieffini più seguiti negli ultimi tempi, il “Grande fratello vip” lo ha reso popolare e gli ha fatto conquistare milioni di fan che non perdono occasione di supportarlo e ammirarlo sui social.

Nella casa dalla porta rossa sembravano essere nate grandi amicizie che sono poi terminate dopo la fine del reality per una serie di motivi a noi sconosciuti. Il figlio di Alba Parietti è tornato alla sua vita, in compagnia della fidanzata, la mamma e la Vecchia Signora.

Francesco Oppini, arriva lo sfogo sui social – FOTO

Fin dall’inizio il figlio di Alba Parietti si è presentato come il tifoso numero uno della Juventus, non a caso lo sport è la sua più grande passione. Francesco Oppini è conosciuto da tutti per essere un opinionista sportivo ed infatti nei mesi scorsi è stato uno degli ospiti fissi di “Tiki Taka”.

Ora che la Serie A è iniziata, l’ex gieffino non ha perso occasione di commentare la prima partita della sua squadra del cuore che ha ottenuto un pareggio con l’Udinese. Su Instagram, appena terminato il match, è spuntato un post dove l’opinionista ha scritto: “Mai come oggi abbiamo 2 goal sulla coSzczesny”.

Il suo è apparso ai follower come un amaro sfogo per l’inaspettato risultato, ma il campionato è appena cominciato e la Juventus avrà modo di rifarsi.



Il commento è finito tra quelli di tendenza su Twitter e sono stati in tanti a rispondere alle sue parole. “Adoro queste tue perle” Scrive qualcuno e poi ancora “Vorremmo ridere ma ci tratteniamo”.

Intanto, il pubblico non vede l’ora di scoprire se anche quest’anno sarà presente in televisione e in particolare se sarà uno degli ospiti dei vari programmi sportivi e di tendenza. Per il momento continua a condividere sui social alcuni momenti della sue giornate.