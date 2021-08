Giovanna e Amadeus, baci roventi in acqua, la passione è alle stelle – FOTO

Giovanna e Amadeus si scambiano effusioni bollenti in acqua: la passione tra il conduttore e sua moglie è alle stelle

Le recenti dichiarazioni in merito a “Sanremo 2022” hanno a dir poco entusiasmato i followers. Amadeus, che è riuscito a guidare abilmente la kermesse canora anche in tempi di Covid, ha detto sì alla proposta avanzata dal direttore Stefano Coletta: ricoprirà per la terza volta il ruolo di direttore artistico al Teatro Ariston. Un’esperienza che inizialmente Amadeus sembrava intenzionato a non ripetere, e per la quale ora, stando alle sue parole, non vede l’ora di ricominciare a lavorare. Al momento, tuttavia, il conduttore si gode la fine dell’estate assieme alla moglie Giovanna Civitillo. Nell’ultimo scatto apparso su Instagram, la coppia si scambia effusioni roventi in acqua.

Amadeus è impaziente di tornare a lavorare al “Festival di Sanremo“, sebbene nei recenti mesi si fosse detto contrario all’idea di ripetere l’esperienza. Secondo quanto rivelato dai giornali, il conduttore ha accettato la proposta di Stefano Coletta ad una condizione: che la struttura della kermesse canora venisse ripensata dalle fondamenta. I telespettatori, che hanno molta fiducia nel presentatore, sono impazienti di vederlo all’opera.

Nell’attesa che ricominci la nuova stagione televisiva, Amadeus si gode l’estate ed i momenti indimenticabili assieme alla moglie Giovanna Civitillo. La coppia, che si è conosciuta grazie a “L’Eredità”, si è poi sposata nel 2009, alcuni mesi dopo la nascita dell’unico figlio José Alberto. Tramite il profilo Instagram di Giovanna e Amadeus, nelle ultime ore, è apparso uno scatto dolcissimo che ha fatto sciogliere gli utenti. La foto ritrae il conduttore e sua moglie mentre si scambiano baci roventi in acqua. La passione, stando a quello che si evince, è alle stelle.

“Vi adoro“, “Voi due…“, “Bellissima foto“: questi i commenti dei fan che li seguono. Giovanna e Amadeus, sempre più uniti, sono una delle coppie più invidiate del panorama televisivo italiano.