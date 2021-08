Giulia De Lellis, dopo il mese trascorso in Spagna per Love Island Italia e dopo le vacanze con il suo fidanzato, è tornata a casa per preparare il matrimonio di sua sorella

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo dei social. Il suo esordio è avvenuto cinque anni fa quando ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per conquistare il tronista veronese Andrea Damante. A distanza di tutto questo tempo sono cambiate moltissime cose, i due si sono lasciati e ripresi più volte, hanno frequentato altre persone ma è solo da un anno che entrambi sembrano aver trovato la loro anima gemella. Giulia si è follemente innamorata di Carlo Berretta, e le cose tra di loro stanno diventando sempre più serie.

Giulia De Lellis conquista tutti: gli ultimi scatti a cena

Al momento la nostra Giulia è tornata a Roma dalla sua amatissima famiglia, con cui sta trascorrendo dei giorni bellissimi in attesa del matrimonio di sua sorella a cui si sta dedicando con anima e corpo. Tra una corsa e l’altra per preparare tutto e rendere ogni cosa perfetta, ieri sera è stata in “gita” con suo padre e suo fratello, che l’hanno portata a scoprire le meraviglie di un posto nascosto dove ha potuto vedere la prima cassetta postale e altre cose meravigliose. Non manca però la nostalgia per la vacanza che ha trascorso insieme al suo Carlo, e proprio oggi mentre riguardava vecchie foto scattate durante quei giorni, ha deciso di pubblicarne alcune per ricordare quei meravigliosi giorni trascorsi insieme a visitare le meraviglie del nostro mondo.

Giulia con l’ultimo post ha ricevuto tantissimi likes e commenti di apprezzamento da parte dei suoi tantissimi fans: impossibile contare quanti complimenti ha ricevuto.