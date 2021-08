“Un incanto” Giulia Salemi in bianco è divina, scopre tutto: che schianto

Giulia Salemi torna su Instagram con un post che lascia tutti senza fiato: le ultime foto sono strepitose

Anche per i vip le vacanze stanno per terminare, la nuova stagione televisiva sta per iniziare e tutti sono pronti a tornare alla vita quotidiana. Nell’attesa, su Instagram spuntano gli ultimi scatti di questa estate speciale, tra i più popolari c’è Giulia Salemi.

L’influencer ha appena condiviso con i fan alcune foto del soggiorno a Mykonos e il suo post è già diventato virale. Il web non ha mai visto uno spettacolo così.

Giulia Salemi: in bianco, lato A in primo piano – FOTO

