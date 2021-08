Infezioni intestinali: come rimediare con questi ingredienti naturali!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come rimediare alle infezioni intestinali con rimedi naturali. Date un’occhiata anche voi alle possibili soluzioni!

Nel corso della vita sicuramente vi sarà capitato di essere alle prese con infezioni intestinali. Si tratta di una condizione spesso causata da batteri e che può generare un malessere generalizzato.

Del resto l’intestino è un ambiente eterogeneo dove albergano molti tra virus e batteri che sono degli ottimi alleati nel catabolizzare i nutrienti.

È ovvio che in situazioni particolari il miglior aiuto lo può dare un consulto medico. Tuttavia, se la situazione non si presenta particolarmente allarmante, potete sperimentare anche qualche rimedio naturale e molto efficace.

Per prima cosa dovete imparare a riconoscere dai sintomi un’eventuale infezione intestinale. Se presenterete pancia gonfia e dolorante, mal di testa, spossatezza, inappetenza e ovviamente anche diarrea, drizzate le antenne e provate uno di questi metodi!

Rimedi naturali contro le infezioni intestinali

Ovviamente tra i primi rimedi naturali da adottare, per far fronte a questa condizione, vi è sicuramente il curare l’alimentazione in modo sano ed equilibrato. Per questo è meglio evitare insaccati, fritture, carne rossa, eccessi di zucchero, latticini e formaggio. A questi alimenti è meglio preferire riso bianco, verdure e frutti di stagione con un condimento molto semplice e non tanto lavorato.

A questo possiamo aggiungere anche l’assunzione di prebiotici e probiotici che aiutano ad arricchire la flora batterica presente nell’intestino e quindi a contrastare gli elementi patogeni.

Assumete anche l’estratto di pompelmo oppure di aloe vera. Questi due elementi, infatti, sono molto efficaci contro alcune forme di batteri. Inoltre l’aloe aiuta anche l’intestino in caso di infiammazione.

Un altro rimedio molto efficace è l’acqua con lo zenzero. Infatti lo zenzero è una radice conosciuta fin dall’antichità e dalla medicina orientale che ha moltissime proprietà, sia antibatteriche che antivirali. Proprio per questo motivo il suo uso è molto indicato in caso di infezione intestinale. Lo zenzero, infine, aiuta a favorire anche il normale transito intestinale, andando a ridurre anche il dolore e il gonfiore.