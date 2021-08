Insigne pronto all’addio. Arriva lo scambio inaspettato

Lorenzo Insigne e l’Inter, un binomio che sta catturando l’attenzione. Ecco la proposta dei neroazzurri volta ad aggiudicarsi il talento.

Lorenzo Insigne nel mirino dell‘Inter? Beppe Marotta spera di poter far entrare il campione del Napoli in squadra nell’ambito della sessione di calciomercato in corso. La situazione del talento conclamato, classe 1991, è infatti molto interessante in quanto vi è il gelo in merito al rinnovo del suo contratto, la cui scadenza è prevista tra dieci mesi.

Sembrerebbe che i rapporti tra l’Inter e l’agente di Insigne, Vincenzo Pisacane, siano ottimi e secondo le indiscrezioni sarebbe in ballo un possibile accordo. Un accordo della durata di tre anni per un compenso pari a sei milioni per stagione. Il cambio di guardia per il calciatore potrebbe avvenire la prossima estate anche se secondo i rumors sarebbe anticipato qualora l’Ad nero azzurro riuscisse subito ad accaparrarsi il calciatore.

Calciomercato, Insigne: quello scambio che non ti aspetti

A poca distanza dalla chiusura del mercato, l’operazione di passaggio di Insigne all’Inter rimane molto complessa. Il talento è valutato sui 25milioni di euro, ma De Laurentiis ne chiede ben 30. Numeri da capogiro che tuttavia potrebbero scendere grazie a una contromossa.

Matias Vecino, calciatore uruguaiano centrocampista dell’Inter e della nazionale dell’Uruguay, potrebbe essere la soluzione dell’affare. Vecino, noto preferito di Spalletti, ha un valore pari agli 8milioni di euro. All’offerta dell’Inter per Insigne, che si aggira intorno a 12milioni di euro, si aggiungerebbe Vecino.

Parallelamente la squadra sta lavorando sull’argentino Correa, attaccante della Lazio, operazione che l’Inter desidera portare a termine entro domani.

Il budget stanziato per il calciatore è pari a 28milioni di euro. Se l’acquisto non dovesse concludersi il piano B della squadra ricade su Andrea Belotti. Secondo i rumors sarebbe già partita la trattativa con il Torino, che non desidera rinnovare il contratto di Belotti, in scadenza tra una decina di mesi.

Intanto si attende di scoprire se l’operazione di acquisto di Insigne andrà in porto vendendolo così indossare la maglia neroazzurra.