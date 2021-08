Anima in fiamme ed un fisico d’orgogliosa tessitura brasiliana: l’avvincente modella Dayane Mello dà prova della sua irresistibile “perfezione”.

La modella naturalizzata italiana ed originaria di Joinville, città situata in quel di Santa Caterina in Brasile, ed ex concorrente all’interno della casa del “Grande Fratello Vip”, Dayane Mello, ha riservato una movimentata quanto travolgente sorpresa sul suo profilo Instagram.

La showgirl classe 1989, apparirà senza preavviso stamani come una vera ed irresistibile “pensadora contemporânea“. Agli occhi del pubblico Dayane ha già avuto modo di mostrare nel corso degli anni, dalla sua partecipazione ad altri reality come “L’Isola Dei Famosi” o “Pechino Express”, oltre alla sua indomita bellezza, soprattutto la sua forte personalità data, a quanto sembrerebbe da un parere generale, dal suo essersi dimostrata al suo seguito come un carattere volto alla più vorace schiettezza.

Dayane Mello, fisico ed un’anima in fiamme: tutti i lati della perfezione. Il VIDEO

