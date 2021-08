Jennifer Lopez e Ben Affleck, pronti per coronare l’amore: anello in arrivo

Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo al centro del gossip. Il ritorno di fiamma sul punto di una clamorosa svolta: in arrivo le nozze?

Era il luglio del 2003 quando Ben Affleck proclamava la sua proposta di matrimonio a Jennifer Lopez, con un solitario da 6,10 carati, dal valore di 2 milioni di dollari. Un amore nato sul set, mentre partecipavano alla realizzazione del film “Gigli“, che li ha uniti nel 2002 fino al 2004, anno in cui doveva celebrare il matrimonio da sogno.

Entrambi sulla cresta dell’onda del successo, i “Bennifer” erano considerati la coppia del momento, totalizzando milioni di fan in trepidazione per le agognate nozze. Come sappiamo non si realizzarono, e i due si lasciarano prima di diventare sposi. Non sono mai state chiarite le motivazioni della fine della loro relazione, apparentemente ricca di complicità.

L’attore e la cantante presero strade diverse, ma come nelle migliori pellicole, il finale regala un grande colpo di scena. Gossip di questa estate 2021, sono stati avvistati insieme, entusiasmando i fan di tutto il mondo con il loro ritorno di fiamma. La dichiarazione arriva direttamente da J-Lo attraverso un post di fuoco su Instagram, in occasione del suo 52esimo compleanno, festeggiato con un bacio appassionato che ha infiammato il social.

L’amore è tornato a splendere tra i due, ritrovandoli proprio dove si erano lasciati. Forse letteralmente, come dimostrato delle ultime immagini che riprendono Ben Affleck in una gioielleria a osservare la vetrina dei solitari.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Ambra Angiolini contro un hater di Allegri: “Come fai a toccarlo”, lei non ci vede più…

Jennifer Lopez e Ben Affleck, seconda occasione?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Giulia De Lellis, la notizia che spiazza tutti: “Oggi sposi” FOTO

I fan dei “Bennifer” non potevano credere che l’amore tra loro fosse giunto al termine nel lontano 2004, e avevano ragione. Una coppia esplosiva, anche in termini di passione, come dimostrato dagli scatti che li vedono protagonisti, dimostrazioni della potenze del sentimento che li unisce, forse più forte che mai.

“Questo è il momento migliore della mia vita“, è la farse pronunciata poco fa in un’intervista da Jennifer Lopez, che ha reso chiaro il riferimento al partner, seppur in modo implicito. Periodo che potrebbe essere ancora più felice, a giudicare dalle immagini rubate a Ben Affleck, in compagnia della madre e del figlio Samuel a Los Angeles, intento a osservare i solitari della celebre firma Tiffany & Co.

Un indizio che non lascia spazio a dubbi, avvalorato dalla notizia trapelata della convivenza imminente, in una lussuosa e gigantesca villa situata proprio a Los Angeles, perfetta per la loro famiglia allargata.