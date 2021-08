Laura Torrisi è ancora in vacanza, dopo il mare è il momento della montagna. Che panorama meraviglioso

Per Laura Torrisi le vacanze sembrano ancora non essere finite, su Instagram spuntano foto che la ritraggono a passeggio tra i monti. A quanto pare sta facendo il pieno di energie prima di tornare a lavoro e alla vita di tutti i giorni.

L’attrice catanese è una tra le più seguite sui social, si è fatta conoscere grazie al “Grande fratello” per poi esordire in televisione e al cinema. Ex compagna di Leonardo Pieraccioni, Una moglie bellissima è rimasto nel cuore degli italiani.

Laura Torrisi, tra panorama mozzafiato e bellezza senza fine – FOTO

Seguita da più di un milione di follower, Laura Torrisi non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti della sua giornata. Attualmente si trova in vacanza in Val Venosta ed ha da poco pubblicato scatti strepitosi.

Uno più bello dell’altro, tra la natura e in alta quota. “Titoli delle 3 foto: 1 Una mela al giorno, 2 Finferli che passione, 3 Wingardium leviosa. Grazie Val Venosta! É stato un piacere conoscerti!”.

Semplice, l’attrice non ha bisogno di trucchi per mostrarsi al pubblico che la adora per quello che è, senza filtri. In ogni scatto è naturale e indossa outfit comodi e il suo sorriso che non l’abbandona mai.

Nelle foto è sola, ma la Torrisi starà trascorrendo le vacanze con sua figlia e il suo nuovo compagno. Dopo Leonardo Pieraccioni sembra aver trovato un nuovo amore, si chiama Luca Betti.

“Meravigliosa” scrive qualcuno sotto all’ultimo post ed è subito pioggia di like e commenti.

L’attrice si rilassa ancora per un po’, intanto il pubblico può vederla in televisione alle prese con una pubblicità. Progetti futuri? Per il momento non ci sono notizie al riguardo, ma come ogni volta sarà lei a spoilerare qualche dettaglio ai suoi fan.