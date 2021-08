Lega, la proposta di Matteo Salvini per far “schiarire le idee” ai giovani

Il leader della Lega Matteo Salvini avrebbe avanzato una proposta alquanto singolare: reintrodurre la leva militare obbligatoria.

Che lo abbia detto in un momento concitato, iperbolizzando, o che sia davvero una proposta che verrà concretizzata, Matteo Salvini ha sollevato un nuovo polverone.

Il leader della Lega, a Rimini insieme al suo candidato sindaco nelle prossime comunali di ottobre, avrebbe affermato che sarebbe opportuno reintrodurre la leva militare obbligatoria. Al fine di rendere a quei giovani “delinquenti che vanno, sfasciano, aggrediscono” le idee più chiare.

Una sorta di modo per schiarire le idee a tutti quei giovani che si rendono responsabili di atti vandalici, violenze e reati affini.

Questa la giustificazione alla base della proposta avanzata da Matteo Salvini di reintrodurre la leva militare obbligatoria o in alternativa un anno di servizio civile.

Il leader della Lega, riporta Fanpage, nel corso della campagna elettorale del candidato sindaco del Carroccio a Rimini, ha affermato che servirebbe sia a ragazzi che ragazze un anno trascorso in tal modo per fargli schiarire le idee.

“Lavoriamo per reintrodurre un bel annetto di servizio civile e servizio militare obbligatorio per ragazze e ragazzi” ha affermato Salvini, il quale ha proseguito dicendo che “a qualche cr****o che va a sfasciare macchine e aggredire le persone magari renderebbe le idee un po’ più lucide”.

La “proposta” – o meglio forse una provocazione- è stata avanzata nell’ambito di un confronto sui numerosi episodi di violenza registratisi nel comune romagnolo. Sul punto Salvini, riporta sempre Fanpage, ha voluto sottolineare come la Riviera sia una terra dedita all’ospitalità, al buon cibo, alla promozione della bellezza del suo territorio. Nelle ultime settimane, invece, è stata sotto i riflettori per le azioni criminose di alcune baby-gang.

L’esternazione di Salvini – dunque- è nata all’esito di alcune considerazioni su fatti di cronaca registratisi negli ultimi giorni.

Da parte del Leader della Lega non sono mancate considerazioni sull’attuale quadro politico di Rimini e sulle ultime amministrazioni. In particolare un duro attacco al Pd reo a suo avviso di ritenere la città un suo baluardo. Per Matteo Salvini ad ottobre potrebbe, invece, respirarsi aria di cambiamento.