“Love is in the Air” anticipazioni 25 agosto: Eda vince una cena con Serkan

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie turca più amata del momento. Siamo al terzo appuntamento della settimana e non mancheranno i colpi di scena

Love is in the Air è la serie tv turca più amata del momento: Eda e Serkan sono senza ombra di dubbio la coppia dell’estate. I due si sono conosciuti per caso e si sono innamorati inevitabilmente, ma diversi problemi li hanno messi su due strade diverse. Ad oggi non stanno più insieme ma ciò non vuol dire che non si amino più, anzi. Serkan ci ha provato a stare lontano da lei ma non ci è riuscito, e comincia a pensare di voler tornare insieme a lei.

Love is in the Air, anticipazioni della puntata del 25 agosto

Dopo i diversi problemi che ci sono stati al lavoro, Aydan decide di fare qualcosa e mette suo figlio Serkan all’asta insieme a Ferit e altri pretendenti. Le signore che offrono la somma più alta, vincono una cena con uno di loro. Serkan però non ha intenzione di uscire con nessuna di loro, ed è qui che arriva un colpo di scena. Il figlio di Aydan decide di fare qualcosa di assolutamente inaspettato: nonostante sia lui quello ad essere all’asta, decide di mettere i soldi e di far vincere ad Eda la cena con lui. La ragazza è confusa da questa sua decisione ma anche lusingata dal gesto plateale del suo ex fidanzato. Come reagirà? Sceglierà di rifiutare oppure adempiere al suo dovere?

Per scoprire cosa accadrà, non ci resta da fare altro che attendere il prossimo episodio che andrà in onda domani mercoledì 25 agosto alle 15:30 come ogni pomeriggio su canale cinque.